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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:48

  vetka написав:но там просто не хотят работать и живут на социалку.


А чё так можно было что ли (c), можно подробнее?

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:52

  Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю))
Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))

Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали? :)


Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.
Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.

А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?

От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".
І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.
От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.
Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Коли востаннє брі було по такій ціні...?

А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?
І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.

Молоко так і не купив. :)


То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? :)
Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...


У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11

  vitaliian написав: Знаю случай, когда пенсионерке на рынке платят 1000 грн в месяц за полный рабочий день.

ну от безделья можно сойти с ума.



Во время кризиса встречаются два шефа:
— Слыш, ты своим зарплату выплачиваешь?
— Нет.
— И я нет. А они все равно на работу ходят?
— Ходят.
— И мои ходят! Слыш, может вход платный сделаем?

Вход сделали платным. Проходит неделя.
— Ну как, твои ещё на работу ходят?
— Ага, тока экономят, суки!
— Чего???
— В понедельник приходят, а в пятницу уходят!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:11

  Bobua написав:
  Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю))
Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))

Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали? :)


Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату.
Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.

А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?

От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно".
І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що.
От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника.
Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг.
І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.

Коли востаннє брі було по такій ціні...?

А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє?
І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.

Молоко так і не купив. :)


То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? :)
Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...


У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...

В Израиле например выбрасывается на помойку около 35% пищевой продукции, вырабатываемой и выращиваемой внутри страны.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:28

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Страшну новину я приніс всім і кожному зубожителю країні...

Був у АТБ.
Вгадайте, що ті іроди зробили?
Ні, це неможливо вгадати...
Такого нелюдяного звірства -- світ ще не бачив.

Вони знизили ціни на хліб! На простих білих цінниках!!
Чи міг хтось чекати від них аж таких знущань!?
А вони це зробили...

8.6 замість звичних 8.9₴ за 400г "бородинського". А це аж -3.4%
Але і цього їм було мало...
13.1 замість 13.5₴ за 400г "житнього дива". Майже -3%
І це ж рік лишень щойно почався...

Як вони могли? Як!?
І чому одразу аж настільки? Чому не на копійочку, не на промілечко?

Але я вірю, що вони не зможуть заткнути роти нашому вільнолюбному народові! Навіть житнім дивомммммм не зможуть. Хай хоч яке воно дивооовижно смачне.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:26

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

В 2022 году обязательный техосмотр вступил в силу, передает «Твоя МАШИНА».

Проходить его нужно будет только в сертифицированных СТО, так как владельцу нужно будет получить документ, подтверждающий проверку специалистами. Возможно, позже появятся электронные талоны в приложении «Дия».

Техосмотр будет занимать около часа. Также он будет сопровождаться фото- и видеофиксацией на каждом этапе процесса, чтобы исключить возможность коррупции.

Однако центров сертификации пока недостаточно, поэтому будут образовываться большие очереди на СТО. Это может существенно повлиять на качество обслуживания.

На данный момент техосмотр стоит около 1000 грн. Из-за большого спроса цена может вырасти. По данным экспертов украинского авторынка, средний возраст машин украинцев составляет 19 лет. Все они будут обязаны проходить ТО каждый год.
1000 грн каждый год за проверить стопы и тормоза, не жирно,? Умножаем на 6,5 млн парк легковых авто... Получаем примерно четверть ярда долларов на ровном месте.
vitaliian
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