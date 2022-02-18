Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю)) Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))
Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали?
Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату. Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.
А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?
От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно". І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що. От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника. Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг. І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.
Коли востаннє брі було по такій ціні...?
А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє? І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.
Молоко так і не купив.
То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...
У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю)) Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))
Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали?
Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату. Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.
А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?
От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно". І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що. От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника. Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг. І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.
Коли востаннє брі було по такій ціні...?
А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє? І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.
Молоко так і не купив.
То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...
У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
В Израиле например выбрасывается на помойку около 35% пищевой продукции, вырабатываемой и выращиваемой внутри страны.
В 2022 году обязательный техосмотр вступил в силу, передает «Твоя МАШИНА».
Проходить его нужно будет только в сертифицированных СТО, так как владельцу нужно будет получить документ, подтверждающий проверку специалистами. Возможно, позже появятся электронные талоны в приложении «Дия».
Техосмотр будет занимать около часа. Также он будет сопровождаться фото- и видеофиксацией на каждом этапе процесса, чтобы исключить возможность коррупции.
Однако центров сертификации пока недостаточно, поэтому будут образовываться большие очереди на СТО. Это может существенно повлиять на качество обслуживания.
На данный момент техосмотр стоит около 1000 грн. Из-за большого спроса цена может вырасти. По данным экспертов украинского авторынка, средний возраст машин украинцев составляет 19 лет. Все они будут обязаны проходить ТО каждый год.
1000 грн каждый год за проверить стопы и тормоза, не жирно,? Умножаем на 6,5 млн парк легковых авто... Получаем примерно четверть ярда долларов на ровном месте.
Порахував інфляцію за перші 12 днів року (відносно січня 2021) -- знову від'ємна... Трошки. -0.72% Але... Але ж купувати зовсім і не хочеться! Навпаки -- є ідея все поїсти, і шоколади, і навіть консерви -- до настання спеки, аби не псувалось. Хіба що може активію піти купити -- бо і знижка, і подарунк.сертифікат мають дати (ще лютіша знижка...)
А потім ще й літо -- піду в гори і витрати знизяться в рази.
Що ся робит... Не дадут нині людині спокійно позубожіти-поскаржитись. Бузувіри...
Успіх написав:Щось я ніяк не второпаю)) Вже пару раз чув/читав і тут бачу, що типу за 2021р. сім'я умовних Іванових витратила на їжу менше коштів, ніж за попередній рік - хоч харчувались весь час одними і тими наборами продуктів))
Тобто, що це виходить - якщо закрити очі на олію/цукор/хліб - то майже всі решта продуктів подешевшали?
Незмінний набір харчів може бути хіба що у держ.стату. Є складений колись перелік -- і тупо по ньому "вперед і з піснею". Як комп. По програмі.
А "людина розумна" -- вона ж має бути здатна до імпровізацій, чи як!?
От саме тому й було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати на їжу, а потім ділились % результатом (зростання чи падіння). І при цьому ж усе буде "конфіденційно". І саме цілий рік. Бо разові витрати -- то ж ні про що. От, наприклад, вчора зайшов у ЕкоМаркет. Зд., по молоко хотів. У них постійно якась акція і хороша ціна для пристойного виробника. Але побачив "Ermitage minibri". З двома знижками одночасно. Спочатку -30% звичайна, а потім ще -40% (бо передостаній день). У результаті = 42₴/0.25кг == 168₴/кг. І сир біленький, чистенький, а не так як буває, що плями на плісняві ще й до кінця строку.
Коли востаннє брі було по такій ціні...?
А ще шматок якогось "маасдам" десь за такою ж ціновою схемою. Акція. 190/кг. І ще -40% =114/кг. Коли таке було востаннє? І це при тому, що тверд.сир навіть і не псується з часом -- а визріває. І що довше -- то краще і дорожчий.
Молоко так і не купив.
То що, мені тепер писати, що "все подешевшало вдвічі-втричі"? Чи, може, таки краще почекати кінця року, і лише тоді робити висновки...
У країні надвиробництво. І не лише у нашій. Вони не можуть то все продати, б'ються за покупців акціями і знижками -- а покупці, замість радіти, тихенько скиглять. Десь на кухнях. Мабуть, якраз коли не знають "як все оце з'їсти" і викидають якесь чергове "олів'є"...
>> було би цікаво, якби люди записували увесь рік свої витрати
Так, це вже цікаво. Але складно співставляти з власними витратами.
У мене сумарні були більші. Але, напр., на початку 2021 доводилось платити скажені гроші за ЦО (з'їхав, і то щастя... ) І це я навіть не всі витрати записую саме у витрати. Дещо -- вважаю інвестицією. От, напр., електрокабель і світильники в квартиру новобуду -- додаю до ціни квартири, а не до поточних витрат.
Я від початку навіть і не пробував писати про всі витрати у цій темі. А лише про їжу. Яка в ідеалі має прагнути до 100% Аж поки не використаю центнери всіляких... "речей", накопичених у ті страшні роки дурної біганими по крамницях, поки ще не робив ел.записи витрат...
Так, це вже цікаво. Але складно співставляти з власними витратами.
У мене сумарні були більші. Але, напр., на початку 2021 доводилось платити скажені гроші за ЦО (з'їхав, і то щастя... ) І це я навіть не всі витрати записую саме у витрати. Дещо -- вважаю інвестицією. От, напр., електрокабель і світильники в квартиру новобуду -- додаю до ціни квартири, а не до поточних витрат.
Я від початку навіть і не пробував писати про всі витрати у цій темі. А лише про їжу. Яка в ідеалі має прагнути до 100% Аж поки не використаю центнери всіляких... "речей", накопичених у ті страшні роки дурної біганими по крамницях, поки ще не робив ел.записи витрат...
В мене витрати на опалення мізерні, так як маю 1к в цоколі, в якому навіть зимою +15, а якщо хочеться тепліше, то є ще кавалірка 15м2 щоб пересидіти морози, то там опалення теж мало потрібно обігрівачем (можна на двозонний тариф перейти), а ще роблю ремонт в іншій кавалірці, то там збираюся ставити інверторний кондиціонер (теплонасос), то, думаю ще менше.
Ще є дача, там можна спати зимою на печі, яку раз в день розпалити оберемком дров.
Фактично, все, що вище від місячних витрат ($100...$130) без напрягу може іти в інвестиції різного роду активи та діяльність.
Крім того, є повно різного домашнього причандалля від діда/бабці.
З початку ковід обмежень відпала потреба їздити в офіс, працюю з дому, віддалено. А це економія на взутті, одязі, квитках, і, саме головне, часі (на дорогу і приготування їжі, а це +2..3 години щодня в порівнянні до доковідного життя).
Вивільнений час іде на ще на підробіток поза основною роботою та на активний відпочинок та роботу над собою (персональний розвиток, підтримка оптимальної ваги та фізичної форми, тощо).