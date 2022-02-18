Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А откуда взялось такое количество потребительских кредитов и просрочка по ним ?
Машин куплено очень много , , например в моем дворе стоит несколько , которые не ездят , по причине отсутствия денег у владельцев .Ни заправить ни обслужить не могут , за то с машиной .Причем вовсе не убитые гробы , а приличные американцы .
Уборщицу в вашем ОСББ , у нас не взяли с такой зарплатой . Минималка и очередь пенсионеров на место . А денег у людей стало намного меньше и сильно увеличился разрыв бедные -богатые .
від фінансової безгамотності, "чому бідні - бо дурні"
BIGor написав:Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
Bobua написав: Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...
Вот это и убивает экономику. По крайней мере экономику рынка, заточенную на рост потребления. Когда-нибудь человечество дорастет до рационализаторских моделей, но в сегодняшних условиях дефляция - тяжелая болячка, не всегда даже имеющая эффективное лечение и способная истощать экономический организм десятилетиями (Япония, например)
нам до такого "виснаження" як в Японії ще далеко. Спочатку тре вийти на їх ВВП на душу населення.