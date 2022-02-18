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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:36

откуда такое количество потребительских кредитов и просрочка

  холява написав:vitaliian

А откуда взялось такое количество потребительских кредитов и просрочка по ним ?

Машин куплено очень много , , например в моем дворе стоит несколько , которые не ездят , по причине отсутствия денег у владельцев .Ни заправить ни обслужить не могут , за то с машиной .Причем вовсе не убитые гробы , а приличные американцы .

Уборщицу в вашем ОСББ , у нас не взяли с такой зарплатой .
Минималка и очередь пенсионеров на место .
А денег у людей стало намного меньше и сильно увеличился разрыв бедные -богатые .

від фінансової безгамотності,
"чому бідні - бо дурні"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:54

  BIGor написав:Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.

давайте, 45 місяців, без ремонту, для середньостатівської з.п.
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/27.html
якщо дохід 700-800 доларів в місцяь, то в 1.5...2 рази швидше.

А ремонт, то взагалі поставив на початок б.у. унітаз і ванну та ліжко з дачі, потім ще добавляв зручності різні та покращення, то всього-всього 1куе на все, включаючи холодильник і пралку.

Наразі є 19...20 м2 кавалірка в цоколі в Києві за 15700 грн. м2, тобто 300Кгрн. (11куе). Або на поверсі такої ж площі за 384К грн (14куе), або в Ірпені за 15куе.

Думаю, порахувати буде не тяжко.

При чому, часу на те, щоб назбирати на житло тре менше, чим пару років тому.
Ось така "інфляція" і "тотальне зубожіння"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:58

  BIGor написав:
  Faceless написав:https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... NIwGC.html

Такую конурку что, нереально взять?

1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?



Це не торпеда.

А в Ірпені 20м2 за 14куе.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:05

  zРадио написав:
  Bobua написав:
Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще
Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...


Вот это и убивает экономику. По крайней мере экономику рынка, заточенную на рост потребления. Когда-нибудь человечество дорастет до рационализаторских моделей, но в сегодняшних условиях дефляция - тяжелая болячка, не всегда даже имеющая эффективное лечение и способная истощать экономический организм десятилетиями (Япония, например)

нам до такого "виснаження" як в Японії ще далеко.
Спочатку тре вийти на їх ВВП на душу населення.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:32

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... NIwGC.html

Такую конурку что, нереально взять?

1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?



Це не торпеда.

А в Ірпені 20м2 за 14куе.

Я вище доводив що це торпеда, будівництво проблемне без документів.
А на в Ірпені 20м2 за 14куе. киньте будь-ласка пруф.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:28

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:
1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете?
2. Не готова для проживания.
Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?



Це не торпеда.

А в Ірпені 20м2 за 14куе.

Я вище доводив що це торпеда, будівництво проблемне без документів.
А на в Ірпені 20м2 за 14куе. киньте будь-ласка пруф.

в Києві будь-яка новобудова проблемна, а та що непроблемна зараз, може стати проблемною потім.

пруф у вайбер групі з повідомленням:
"старт нового жк в Ірпені від смарт від 20м від $14680"

рекламувати забудовників не збираюся
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:42

flyman

От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим...
ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно.
~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...

Думаю, все що треба Україні для досягення енергетичної незалежності -- знизити частково (а може навіть і наполовину) споживання ЦО (воно понад вдвічі дорожче за нічну електрику).

І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...
Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...

Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи.
Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:03

  Bobua написав:flyman

От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим...
ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно.
~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...

Думаю, все що треба Україні для досягення енергетичної незалежності -- знизити частково (а може навіть і наполовину) споживання ЦО (воно понад вдвічі дорожче за нічну електрику).

І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...
Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...

Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи.
Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні... :(

Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів).
Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання.
А монополісти, це зло в наших реаліях.

з.і.
В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі.
Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав
Але і в трусах по цоколі не ходив.
flyman
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