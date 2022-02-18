Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А откуда взялось такое количество потребительских кредитов и просрочка по ним ?
Машин куплено очень много , , например в моем дворе стоит несколько , которые не ездят , по причине отсутствия денег у владельцев .Ни заправить ни обслужить не могут , за то с машиной .Причем вовсе не убитые гробы , а приличные американцы .
Уборщицу в вашем ОСББ , у нас не взяли с такой зарплатой . Минималка и очередь пенсионеров на место . А денег у людей стало намного меньше и сильно увеличился разрыв бедные -богатые .
від фінансової безгамотності, "чому бідні - бо дурні"
BIGor написав:Давайте посчитайте, вроде не сложно посчитать сколько нужно времени насобирать с имеют по 700-800 долларов на минимально пригодную к жизни 1к квартиру в Киеве. Киньте любой пример такой квартиры с ОЛХ, и примерно сколько уходит на жизнь понаеху в месяц (аренда+питание)? А я быстренько подсчитаю.
Bobua написав: Бо найголовніше, що дефляція докорінно змінить споживацькі звички. Змінить на краще Якщо є 1000грошей, і є товар за 1000грошей -- то навіщо стрибати на нього як заєць на кульбабку, якщо можна почекати рік-два -- і стане дешевше...
Вот это и убивает экономику. По крайней мере экономику рынка, заточенную на рост потребления. Когда-нибудь человечество дорастет до рационализаторских моделей, но в сегодняшних условиях дефляция - тяжелая болячка, не всегда даже имеющая эффективное лечение и способная истощать экономический организм десятилетиями (Япония, например)
нам до такого "виснаження" як в Японії ще далеко. Спочатку тре вийти на їх ВВП на душу населення.
BIGor написав: 1. Это торпеда, с такой ценой даже в зажопье Бучи нет цоколей, это так Вы рынок знаете? 2. Не готова для проживания. Нельзя что-ли найти хоть засцаный хрущь на ДВРЗ с ремонтом времен Хрущева?
Це не торпеда.
А в Ірпені 20м2 за 14куе.
Я вище доводив що це торпеда, будівництво проблемне без документів. А на в Ірпені 20м2 за 14куе. киньте будь-ласка пруф.
в Києві будь-яка новобудова проблемна, а та що непроблемна зараз, може стати проблемною потім.
пруф у вайбер групі з повідомленням: "старт нового жк в Ірпені від смарт від 20м від $14680"
От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим... ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно. ~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...
Думаю, все що треба Україні для досягення енергетичної незалежності -- знизити частково (а може навіть і наполовину) споживання ЦО (воно понад вдвічі дорожче за нічну електрику).
І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати... Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...
Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи. Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні...
От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим... ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно. ~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...
Думаю, все що треба Україні для досягення енергетичної незалежності -- знизити частково (а може навіть і наполовину) споживання ЦО (воно понад вдвічі дорожче за нічну електрику).
І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати... Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...
Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи. Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні...
Я взагалі взяв неробочу дуйку за 50 грн на олх (там поломався вимикач, то відпаяв неробочу секцію і перепаяв на робочу) і поставив термореле за $3 з аліекспрес на відсічку 18..20 градусів). Якщо є клепка і прямі руки, то все можна, аби було бажання. А монополісти, це зло в наших реаліях.
з.і. В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі. Правда і грівся я дуйкою мало, тільки перед тим як лягати спати на пару хвилин вмикав Але і в трусах по цоколі не ходив.