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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:06

  BIGor написав:
  flyman написав:В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі.

А скільки метрів цоколь? В мене в 2к за січень е/е 334 грн. (вся побутова техніка А+)

33m2
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:39

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/noviy- ... HwE8i.html
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:15

  Bobua написав:До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/noviy- ... HwE8i.html

В эпицентре есть сральники от 180 грн
https://epicentrk.ua/ua/shop/vedro-tual ... 1oQAvD_BwE
vitaliian
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