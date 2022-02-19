Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:06
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:39
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴:
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:15
В эпицентре есть сральники от 180 грн
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