Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:06
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:39
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴:
Додано: Суб 19 лют, 2022 19:15
В эпицентре есть сральники от 180 грн
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:41
vitaliian
То неясно для чого.
Навіть для війни, якби не працювала каналізація -- якось надто брудно. Особливо якщо води мало буде...
А от про "зубажіння" є цікава інфо.
Тут п.15:
Вимушені переселенки раптом виявили, що жили ми добре... Співставно з центр.Європою.
Щось таке я вже цитував і на першій сторінці. Ха.
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:56
Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:21
чьо, у возненсеньку у вжитку такі?
пісі. сральнікі... йой, що за деревля!)))
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:33
vitaliian
Ні.
Просто бачу чергову інфо, що підтверджує мої думки/розрахунки -- і колекціоную її; "курочка по зернятку"
Ха.
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:57
Самая дешёвая квартира в центре Израиля( не тель авив) стоимостью 100к$ в 1995 году, сегодня стоит 400к$ в убитейшем состоянии . Судя по срокам кредит уже выплачен и ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОН НЕ ПЛАТИЛ АРЕНДУ ( месячный кредит обычно значительно меньше ). Можно продавать, брат 4 "кирпича" и лететь на острова, не работая всю оставшуюся жизнь, попивая Пинаколадо на пляже. А что у вас ? Как бизнес и стоимость активов в Ирпене НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?
Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.
Конечно последнее десятилетие много что изменилось в Украине но ДАЛЕКО не для ВСЕХ и не ВЕЗДЕ.
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