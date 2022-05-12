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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:06

  BIGor написав:
  flyman написав:В мене за грудень щось вийшло 92 грн оплати за е.е. в цоколі.

А скільки метрів цоколь? В мене в 2к за січень е/е 334 грн. (вся побутова техніка А+)

33m2
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:39

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/noviy- ... HwE8i.html
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:15

  Bobua написав:До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/noviy- ... HwE8i.html

В эпицентре есть сральники от 180 грн
https://epicentrk.ua/ua/shop/vedro-tual ... 1oQAvD_BwE
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:41

vitaliian
То неясно для чого.
Навіть для війни, якби не працювала каналізація -- якось надто брудно. Особливо якщо води мало буде...


А от про "зубажіння" є цікава інфо.
Тут п.15: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 1205690197
Вимушені переселенки раптом виявили, що жили ми добре... Співставно з центр.Європою.
Щось таке я вже цитував і на першій сторінці. Ха.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:56

Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:21

  vitaliian написав:
  Bobua написав:До речі, писали про унітази.
Коли шукав у новобуд, то глянув хотлайн, епіцентр -- мін 700₴ і якесь таке...
А от олх не по дитячому демпінгує. Нові (невживані), більшого розміру і всього за 300-350₴: https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/noviy- ... HwE8i.html

В эпицентре есть сральники от 180 грн
https://epicentrk.ua/ua/shop/vedro-tual ... 1oQAvD_BwE

чьо, у возненсеньку у вжитку такі?

пісі. сральнікі... йой, що за деревля!)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:33

vitaliian

Ні.
Просто бачу чергову інфо, що підтверджує мої думки/розрахунки -- і колекціоную її; "курочка по зернятку" :)

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Ха. :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:57

  vitaliian написав:Решили реанимировать ветку? Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости, друг живущий в Израиле купил в 1995 один объект квартиру, в ипотеку (до сих пор платит). По довоенным доходам последние годы мы примерно были равны, только я на себя работаю, а он на дядю. Когда хочу отдыхаю, мне не звонит начальство в истериках, не нужны отгулы и отпуски. В проигрыше пока только украинская медицина, которую нельзя покрыть доступной страховкой и качество
которой тоже хромает.

Самая дешёвая квартира в центре Израиля( не тель авив) стоимостью 100к$ в 1995 году, сегодня стоит 400к$ в убитейшем состоянии . Судя по срокам кредит уже выплачен и ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОН НЕ ПЛАТИЛ АРЕНДУ ( месячный кредит обычно значительно меньше ). Можно продавать, брать 4 "кирпича" и лететь на острова, не работая всю оставшуюся жизнь, попивая Пинаколадо на пляже. А что у вас ? Как бизнес и стоимость активов в Ирпене НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Конечно последнее десятилетие много что изменилось в Украине но ДАЛЕКО не для ВСЕХ и не ВЕЗДЕ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:58

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  vitaliian написав:Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости

А это тема для меряния пиписьками? Я с 2008 года ничего не купил. Что с того?

  roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:22

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?
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