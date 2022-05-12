Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

BIGor написав:
А это тема для меряния пиписьками? Я с 2008 года ничего не купил. Что с того?roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.
Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.
Согласен на счёт Украины, к тому же работая на дядю (В ОТЛИЧИИ ОТ ИЗРАИЛЯ), если не айтишник, то зачастую не заработать даже на оплату аренды жилья и удовлетворение всех базовых жизненных потребностей. Но vitaliian приводит КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР С ДРУГОМ В ИЗРАИЛЕ. Поэтому его аргументы выглядят по меньшей мере именно как "меряние пиписьками", и увы далеко не в собственную пользу