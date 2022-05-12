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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:30

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Я с 2011 купил больше 3 объектов недвижимости

А это тема для меряния пиписьками? Я с 2008 года ничего не купил. Что с того?

  roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.

Согласен на счёт Украины, к тому же работая на дядю (В ОТЛИЧИИ ОТ ИЗРАИЛЯ), если не айтишник, то зачастую не заработать даже на оплату аренды жилья и удовлетворение всех базовых жизненных потребностей. Но vitaliian приводит КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР С ДРУГОМ В ИЗРАИЛЕ. Поэтому его аргументы выглядят по меньшей мере именно как "меряние пиписьками", и увы далеко не в собственную пользу :!:
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