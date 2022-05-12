Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?
Ні. Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці). І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").
А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"... У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть.
В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік. В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.