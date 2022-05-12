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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00
Bobua написав: Примат написав:
3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?
Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").
А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть.
В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік
, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік
.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік
.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:17
В Україні можна жити не тужити на $130 в місяць, маючи власне невелике житло і невеличку дачку, а чи можна в Європі?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:40
BIGor написав: Bobua написав: Примат написав:
3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?
Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").
А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть.
В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік
, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік
.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік
.
Ні. Не те.
Хай хоч скільки грошей мають всілякі БілиГейтси -- а рот у них лише один. Більше відра не з'їдять.
І частіше разу на тиждень не політають, бо втомляться...
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Додано: Чет 12 тра, 2022 12:04
BIGor написав:
Я с 2008 года ничего не купил.
Тобто в 2008 щось таки було?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:10
Faceless написав: BIGor написав:
Я с 2008 года ничего не купил.
Тобто в 2008 щось таки було?
Початок карьєри в Києві.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:20
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Я с 2008 года ничего не купил.
Тобто в 2008 щось таки було?
Початок карьєри в Києві.
То в нас щось є спільне
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:32
BIGor написав:
...
roberto dark написав:
Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл.
Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.
Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.
когда люди работают по вечерам и на выходных, то и зп они получает существенно выше среднего.
когда у фирм проблемы, как сейчас например, наемные работники не сильно парятся, что делать дальше. просто ждут деньги - или не ждут - кому как повезло.
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Shaman
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