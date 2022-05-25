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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00

  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:17

  Bobua написав:vitaliian

Ні.
Просто бачу чергову інфо, що підтверджує мої думки/розрахунки -- і колекціоную її; "курочка по зернятку" :)

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Ха. :)

В Україні можна жити не тужити на $130 в місяць, маючи власне невелике житло і невеличку дачку, а чи можна в Європі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:40

  BIGor написав:
  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.


Ні. Не те.
Хай хоч скільки грошей мають всілякі БілиГейтси -- а рот у них лише один. Більше відра не з'їдять. :)
І частіше разу на тиждень не політають, бо втомляться... ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:04

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:10

  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:20

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
То в нас щось є спільне :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:32

  BIGor написав:...
  roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.

когда люди работают по вечерам и на выходных, то и зп они получает существенно выше среднего.

когда у фирм проблемы, как сейчас например, наемные работники не сильно парятся, что делать дальше. просто ждут деньги - или не ждут - кому как повезло.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

У соцмережах теж треба про все це писати.
Почав #ХронікиЗубажіння :) в ФБ.
Bobua
 
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