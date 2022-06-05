Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Нед 05 чер, 2022 21:16

#ХронікиЗубажінняЧомусь є наразі відчуття, що зубожілих нині майже й нема -- по всій неозорій Землі. Яка стогне, нещасна, під гнітом вже понад 8млрд людиняк (і кількість продовжує зростати щодня...: народжується в 2.5 рази більше аніж вмираєБо хіба ж зростання чисельності популяції не є свідченням, що умови життя гарні? От якби кролі в Австралії, на початках своєї експансії, скиглили про „зубажіння” -- хіба ж то не було би смішно?А нині на Землі населення найшвидше росте у найбідніших країнах (по ВВП на душу). Африка. Індія (і околиці)...А у багатших країн (Україна і т.д.) все настільки добре (їжа, одяг, інет...), що, мабуть, від надспоживання навіть сил на розмноження вже не вистачає.От-як, напр., уявити кролів, які аж так об'їлись якимись для них "дефіцитними" смаколиками, що не подужали би ті „безглузді рухи тілом”.Непрямим показником, що людство втратило традиційне „зубажіння” -- є характер сучасних війн. Все ж зовсім не так, як було в "старі добрі часи".Вже не збігаються волаючі людські зграї з купами гострої холодної зброї.Вже не стоять обмундировані солдатики шеренгами навпроти -- змагаючись хто швидше перезарядить рушниці й перестріляє суперників.Вже й дуелей нема...Та навіть бігти на кулемети -- вже нема дурних. Так, -- ніби майже всі люди на Землі раптом почали значно суттєвіше цінувати своє життя. Так, -- ніби життя нині набагато краще й привабливіше, аніж було тоді. І так -- вже майже всюди. Крім як десь у зовсім диких куточках Африки і т.п.Вже навіть такі оскаженіли країнки як Московія -- а бояться застосовувати хім., бакт. чи яд. зброю. Можливо -- аби таке не прилетіло у відповідь...?"Трагічне самогубство" за весну ~30тис. військових москвинів -- може здаватись "зубожительською" відсутністю страху смерті. Але ж вони сподівались на початку, мабуть, на зустріч як у Білорусі (була колись така країна...) з квітами, і майже безкарні грабунок, гвалтування.Чорт зна як москвинам вдалось стати такими злиднями, маючи ВВП на особу втричі більший аніж в Україні...? Але тепер вже виявилось, що навіть ті голодранці, що звались у них "армією", і які, насправді, крадуть вживаний одяг... -- а вмирати теж не хочуть, як і вся решта людства!Отже, навіть особи, що жили в багатоповерхівках без каналізації(!?) й унітазів... не вважають своє життя нікчемним. Навіть отакі прокляті, які не змогли облаштувати життя у своїй країні, маючи там купу-купезну ресурсів (=грошей, якщо на всіх) -- а суїцидних настроїв не мають.Звісно ж, і досі трапляються приємні події -- ці тупорилі істоти можуть на фронті йти вдень у зоні огляду, й ще буває нагода кількох закатрупити без особливих зусиль. Але, схоже, що навіть коли їхній фюрер розлючено тупотить ногами -- вони, зазвичай, більше не готові ризикувати життям. Навіть рядові. Що вже казати про відносно багатше керівництво. Навряд чи там багато охочих йти колективно "в пекло, поки всі інші -- в рай". Чи якось так. Їм фюрер вже давно пропонував щось таке у "відосиках". Але, схоже, що без явної загрози життю такий вихід нецікавий навіть москвинському жебрацьму недонародові...А поки Захід не насипле нам вдосталь арти й снарядів (взамін втрачених на підірваних складах у 201х рр.), доти винищення окупантів поставити на потік буде складно -- вони так і ховатимуться під плінтусами, не дозрілі ні вмерти, ні звалити у свої тьмутаракані...