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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00

  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:17

  Bobua написав:vitaliian

Ні.
Просто бачу чергову інфо, що підтверджує мої думки/розрахунки -- і колекціоную її; "курочка по зернятку" :)

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Ха. :)

В Україні можна жити не тужити на $130 в місяць, маючи власне невелике житло і невеличку дачку, а чи можна в Європі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:40

  BIGor написав:
  Bobua написав:
  Примат написав:3600 грн в мес., "скаржитися, чи ні" ?

Ні.
Так (від 1 до 2 прож.мін.) живе десь 2/3 країни, згідно статистики (див. цитати на 1 сторінці).
І при всьому цьому -- Україна споживає вдвічі більше, аніж мала би (див. "День екологічного боргу").

А те що люди тут хваляться дорогими квартирами -- то трохи "не на часі"...
У селі, і бажано глухому (є хати всього за пару тис. $) -- то нині якраз найкраще місце для життя, мабуть. :)

В мене на колишній фірмі власник літав кудись щонеділі (візьмем 50 раз на рік, в році 52 неділі). А 10 співробітників по 1 разу на рік.
В середньому 11 співробітників фірми літали округлено 5-6 раз на рік.


Ні. Не те.
Хай хоч скільки грошей мають всілякі БілиГейтси -- а рот у них лише один. Більше відра не з'їдять. :)
І частіше разу на тиждень не політають, бо втомляться... ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:04

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:10

  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:20

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я с 2008 года ничего не купил.

Тобто в 2008 щось таки було?

Початок карьєри в Києві.
То в нас щось є спільне :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:32

  BIGor написав:...
  roberto dark написав:Когда хочу работаю - это сказки для "приезжих". Собственный бизнес зачастую рабство 24/7, а работая на дядю - ушёл с работы и забыл. Про продолжительность жизни в Украине и Израиле и говорить не стоит. В 1995 году в Киеве ещё были вонючие советские гастрономы , а в израиле супермаркеты и огромные моллы.

Не знаю как в Израиле, но работа на дядю в Украине - в рамках "ушёл с работы и забыл" - зачастую грозит вылетом с работы. Чаще всего приходится работать и вечерами и даже на выходных. Про профсоюзы в Украине даже не слышали что это такое.

когда люди работают по вечерам и на выходных, то и зп они получает существенно выше среднего.

когда у фирм проблемы, как сейчас например, наемные работники не сильно парятся, что делать дальше. просто ждут деньги - или не ждут - кому как повезло.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:32

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

У соцмережах теж треба про все це писати.
Почав #ХронікиЗубажіння :) в ФБ.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:16

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

#ХронікиЗубажіння :)

Чомусь є наразі відчуття, що зубожілих нині майже й нема -- по всій неозорій Землі. Яка стогне, нещасна, під гнітом вже понад 8млрд людиняк (і кількість продовжує зростати щодня...: народжується в 2.5 рази більше аніж вмирає www.worldometers.info/uk )
Бо хіба ж зростання чисельності популяції не є свідченням, що умови життя гарні? От якби кролі в Австралії, на початках своєї експансії, скиглили про „зубажіння” -- хіба ж то не було би смішно?
А нині на Землі населення найшвидше росте у найбідніших країнах (по ВВП на душу). Африка. Індія (і околиці)...
А у багатших країн (Україна і т.д.) все настільки добре (їжа, одяг, інет...), що, мабуть, від надспоживання навіть сил на розмноження вже не вистачає. ;) От-як, напр., уявити кролів, які аж так об'їлись якимись для них "дефіцитними" смаколиками, що не подужали би ті „безглузді рухи тілом”. :)

Непрямим показником, що людство втратило традиційне „зубажіння” -- є характер сучасних війн. Все ж зовсім не так, як було в "старі добрі часи".
Вже не збігаються волаючі людські зграї з купами гострої холодної зброї.
Вже не стоять обмундировані солдатики шеренгами навпроти -- змагаючись хто швидше перезарядить рушниці й перестріляє суперників.
Вже й дуелей нема...
Та навіть бігти на кулемети -- вже нема дурних. Так, -- ніби майже всі люди на Землі раптом почали значно суттєвіше цінувати своє життя. Так, -- ніби життя нині набагато краще й привабливіше, аніж було тоді. І так -- вже майже всюди. Крім як десь у зовсім диких куточках Африки і т.п.
Вже навіть такі оскаженіли країнки як Московія -- а бояться застосовувати хім., бакт. чи яд. зброю. Можливо -- аби таке не прилетіло у відповідь...?
"Трагічне самогубство" за весну ~30тис. військових москвинів -- може здаватись "зубожительською" відсутністю страху смерті. Але ж вони сподівались на початку, мабуть, на зустріч як у Білорусі (була колись така країна...) з квітами, і майже безкарні грабунок, гвалтування.
Чорт зна як москвинам вдалось стати такими злиднями, маючи ВВП на особу втричі більший аніж в Україні...? Але тепер вже виявилось, що навіть ті голодранці, що звались у них "армією", і які, насправді, крадуть вживаний одяг... -- а вмирати теж не хочуть, як і вся решта людства!
Отже, навіть особи, що жили в багатоповерхівках без каналізації(!?) й унітазів... не вважають своє життя нікчемним. Навіть отакі прокляті, які не змогли облаштувати життя у своїй країні, маючи там купу-купезну ресурсів (=грошей, якщо на всіх) -- а суїцидних настроїв не мають.
Звісно ж, і досі трапляються приємні події -- ці тупорилі істоти можуть на фронті йти вдень у зоні огляду, й ще буває нагода кількох закатрупити без особливих зусиль. Але, схоже, що навіть коли їхній фюрер розлючено тупотить ногами -- вони, зазвичай, більше не готові ризикувати життям. Навіть рядові. Що вже казати про відносно багатше керівництво. Навряд чи там багато охочих йти колективно "в пекло, поки всі інші -- в рай". Чи якось так. Їм фюрер вже давно пропонував щось таке у "відосиках". Але, схоже, що без явної загрози життю такий вихід нецікавий навіть москвинському жебрацьму недонародові...
А поки Захід не насипле нам вдосталь арти й снарядів (взамін втрачених на підірваних складах у 201х рр. :(), доти винищення окупантів поставити на потік буде складно -- вони так і ховатимуться під плінтусами, не дозрілі ні вмерти, ні звалити у свої тьмутаракані...
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:29

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

не читал, но кратко: на $100 в месяц все еще кому-то можно жить?
cohan
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