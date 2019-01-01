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Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26
надеюсь в стоке он будет с лопастями и генератором?
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valchysh
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