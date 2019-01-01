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Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26
надеюсь в стоке он будет с лопастями и генератором?
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valchysh
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:34
По законам аэродинамики, при обтекании воздушным потоком лопастей возникает аэродинамическая сила, вращающая винт. А при обтекании вертикального ротора вращение происходит за счёт разницы воздушного сопротивления левой и правой половин ротора. Отсюда и двойная разница в КПД: горизонтальные (винтовые) ветрогенераторы могут брать от ветра до 47% энергии, а ветряки типа «бочка» до 25%.
А вообще то эта новость"с бородой". Данное фото впервые появилось ещё летом 15 года, и если бы там было что-то толковое, то китайцы бы уже давно наладили выпуск.
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warlamp
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