RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Полтавські вчені розробили
вітряк, який працює при мінімальн

Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26

надеюсь в стоке он будет с лопастями и генератором?
valchysh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:34

По законам аэродинамики, при обтекании воздушным потоком лопастей возникает аэродинамическая сила, вращающая винт. А при обтекании вертикального ротора вращение происходит за счёт разницы воздушного сопротивления левой и правой половин ротора. Отсюда и двойная разница в КПД: горизонтальные (винтовые) ветрогенераторы могут брать от ветра до 47% энергии, а ветряки типа «бочка» до 25%.
А вообще то эта новость"с бородой". Данное фото впервые появилось ещё летом 15 года, и если бы там было что-то толковое, то китайцы бы уже давно наладили выпуск.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 851
З нами з: 13.03.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy, warlamp, Yura_Gag і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Японії вчені навчили робота керувати автомобілем (відео)
R2 » Нед 06 січ, 2019 01:31
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 16:02
ashaman_artist
Samsung розробляє екран, який може "розмовляти"
R2 » П'ят 04 січ, 2019 05:37
0 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 05:37
R2
Французи придумали віскі, який можна пити за кермом
R2 » Вів 01 січ, 2019 15:43
3 383
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 14:00
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66257)
08.01.2019 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.