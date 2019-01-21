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Полтавські вчені розробили
вітряк, який працює при мінімальн

Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26

надеюсь в стоке он будет с лопастями и генератором?
valchysh
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:34

По законам аэродинамики, при обтекании воздушным потоком лопастей возникает аэродинамическая сила, вращающая винт. А при обтекании вертикального ротора вращение происходит за счёт разницы воздушного сопротивления левой и правой половин ротора. Отсюда и двойная разница в КПД: горизонтальные (винтовые) ветрогенераторы могут брать от ветра до 47% энергии, а ветряки типа «бочка» до 25%.
А вообще то эта новость"с бородой". Данное фото впервые появилось ещё летом 15 года, и если бы там было что-то толковое, то китайцы бы уже давно наладили выпуск.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:57

R2 полная байда.новосибирскые ученые разработали ветряк который на голову превосходит эту разработку он проще.его легко сваять
perstproroka
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:54

  perstproroka написав:R2 полная байда.новосибирскые ученые разработали ветряк который на голову превосходит эту разработку он проще.его легко сваять

очень содержательно, а главное аргументированно...
ol_zy
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