Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн

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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:34
По законам аэродинамики, при обтекании воздушным потоком лопастей возникает аэродинамическая сила, вращающая винт. А при обтекании вертикального ротора вращение происходит за счёт разницы воздушного сопротивления левой и правой половин ротора. Отсюда и двойная разница в КПД: горизонтальные (винтовые) ветрогенераторы могут брать от ветра до 47% энергии, а ветряки типа «бочка» до 25%.
А вообще то эта новость"с бородой". Данное фото впервые появилось ещё летом 15 года, и если бы там было что-то толковое, то китайцы бы уже давно наладили выпуск.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:57
R2 полная байда.новосибирскые ученые разработали ветряк который на голову превосходит эту разработку он проще.его легко сваять
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:54
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