Під Києвом введено в експлуатацію перший в Україні серійний

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 чер, 2015 00:21
ivan_pereginets написав:
понимать какой ценностью он обладает за 1000/м2
1000 баксов за м2? Постройте мне такой с той же начинкой (т.е. теплонасосы и остальное), но одноэтажный на 70 квадратов со стоимостью в те же 1000 баксов за м2.
Ой, отказываетесь? Не получится? Тогда и не нужно рекламировать стоимость за квадрат, а указывайте просто стоимость объекта без возможности изменения размеров.
Только вот "незадачка": народ, желающий потратить 130 тыс. вечнозеленых на новое жилье, в большинстве случаев хотел бы иметь возможность диктовать условия в планировании своего будущего дома.
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Додано: Пон 22 чер, 2015 16:08
вот как у нас любят критиковать! особенно ТЕ кто ничего не смыслит, и ТЕХ, кто что то реально сделал а не просто бла-бла-бла Есть проект уже готовый, есть расчеты, обоснования , почитайте сначала пообщайтесь со специалистами! откройте сначала глаза и уши, а потом уже рот (пардон) для своих коментариев..
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Додано: Пон 22 чер, 2015 17:24
вот как у нас любят критиковать! особенно ТЕ кто ничего не смыслит, и ТЕХ, кто что то реально сделал а не просто бла-бла-бла Есть проект уже готовый, есть расчеты, обоснования , почитайте сначала пообщайтесь со специалистами! откройте сначала глаза и уши, а потом уже рот (пардон) для своих коментариев..
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Додано: Пон 22 чер, 2015 21:59
ivan_pereginets написав:
#OPTIMAHOUSE - это прежде всего товар, удовлетворяющий потребности Покупателя - жильцов. Самое главное, что количество этих удовлетворенных потребностей в нем в десяток раз больше чем у обычных домов. Например ; количество тяжелого бетона не превышает 15 м.куб ( это международная норма чтобы дом отвечал принципам здорового жилья)
, установлены датчики СО2, скомутированные с рекуператором подачи свежего воздуха, антирадоновая защита дома,
А чего 15м3, а не 14, и кто и когда это вывел, для домов какого типа и какой площади и объема? И где бетон присутствует, в фундаментах, колоннах или перекрытиях?
И что все-таки про водоснабжение и водоотведение, какие системы?
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Додано: Вів 23 чер, 2015 12:07
вот как у нас любят критиковать! особенно ТЕ кто ничего не смыслит, и ТЕХ, кто что то реально сделал а не просто бла-бла-бла Есть проект уже готовый, есть расчеты, обоснования , почитайте сначала пообщайтесь со специалистами! откройте сначала глаза и уши, а потом уже рот (пардон) для своих коментариев..
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Додано: Вів 23 чер, 2015 13:12
veramirrow написав:
вот как у нас любят критиковать! особенно ТЕ кто ничего не смыслит, и ТЕХ, кто что то реально сделал а не просто бла-бла-бла Есть проект уже готовый, есть расчеты, обоснования , почитайте сначала пообщайтесь со специалистами! откройте сначала глаза и уши, а потом уже рот (пардон) для своих коментариев..
Уважаемый, вы какое отношение к строительству имеете и что в нем смыслите? Образование, опыт работы?
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Додано: Вів 07 лип, 2015 16:52
типичный дом для любителей всего необычного и модного. хотя тоже же умный дом - уже не новинка, больше года у меня дома хозяйничает система Фибаро http://secur.ua/umniy-dom/avtomatica-dlya-doma/controllers/FibaroHome2.html приезжаешь домой, а кондиционер уже работает. цена, кстати, не космос - доступен обычным смертным
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:33
фуфло!!! Даже рекламировать не могут!!! Так он и простоит... для обозрения!!!
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