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Работа (заработок) редактированием
(рерайт), написанием (коп

Работа (заработок) редактированием (рерайт), написанием (коп
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2015 22:19

Работа (заработок) редактированием (рерайт), написанием (коп

Итак, друзья, заработок рерайтингом, копирайтингом, считаю в интернете наилучшим! Доход от єтого варианта заработка меня очень приятно удивил: начав работать (зарабатывать) рерайтингом, уже спустя полтора месяца, я достиг ежедневных 10-15$. Согласитесь, результат достойный, это не предел совсем!
Разберемся с понятиями слов “копирайтинг” и “рерайтинг”. Соответственно, єто “написание” и “редактирование” разнообразных статей, текстов. Намного больше мне нравится рерайтинг (т.н. редактирование, переписывание чужих, уже готовых текстов), т. к., набив руку, такую деятельность можно поставить на поток, далее “машинально, методично” зарабатывать хорошие деньги (запросто больше средней украинской зарплаты). Копирайтинг (написание) мне немного сложнее, т. к. творческое настроение не всегда присутствует, а, соответственно, писать не будешь – не будешь зарабатывать.
Где же можно заработать таким ремеслом как копирайтинг, рерайтинг? Это специальные, специализирующиеся в данной сфере, сервисы – биржи копирайтинга. Безусловно, лучшей является биржа копирайтинга Етхт!
Детальное ее описание с нюансами заработка на бирже найдете в моем блоге по ссылке:http://zarabotok---vseti.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00

CONCESAYO

Также, кому интересно, начал зарабатывать на интернет-магазинах, для этого создал 2 сайта под продажу искусственных цветов оптом. Кому интересно, можете взглянуть: http://www.cvetok-optom.com.ua/ и http://cveti.km.ua/buketi-deshovie. Кроме того, планирую данные сайты монетизировать: продажа ссылок, подключение рекламы ГуглАдсенс и т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:40

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