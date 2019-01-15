Работа (заработок) редактированием (рерайт), написанием (коп

Разберемся с понятиями слов “копирайтинг” и “рерайтинг”. Соответственно, єто “написание” и “редактирование” разнообразных статей, текстов. Намного больше мне нравится рерайтинг (т.н. редактирование, переписывание чужих, уже готовых текстов), т. к., набив руку, такую деятельность можно поставить на поток, далее “машинально, методично” зарабатывать хорошие деньги (запросто больше средней украинской зарплаты). Копирайтинг (написание) мне немного сложнее, т. к. творческое настроение не всегда присутствует, а, соответственно, писать не будешь – не будешь зарабатывать.
Где же можно заработать таким ремеслом как копирайтинг, рерайтинг? Это специальные, специализирующиеся в данной сфере, сервисы – биржи копирайтинга. Безусловно, лучшей является биржа копирайтинга Етхт!
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