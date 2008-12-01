FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Irina555 немного добавлю, видно информацию о том, кто отправил жалобу, пока жалоба не обработана. Если жалоба удалена, закрыта или удалено сообщение, то эта информация более не доступна. Более того, информацию о том, кто отправил жалобу на сообщение передавать кому-то не предполагалось и вряд ли будет. Необоснованные жалобы удаляются или закрываются не предпринимая каких-либо мер по отношению к автору или его сообщению.
Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда: Заметил, что форумчанин "Долярчик" Заблокирован бессрочно провокации, оффтоп Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.
ol_zy написав:Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда: Заметил, что форумчанин "Долярчик" Заблокирован бессрочно провокации, оффтоп Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.
Поддерживаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ol_zy написав:Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда: Заметил, что форумчанин "Долярчик" Заблокирован бессрочно провокации, оффтоп Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.