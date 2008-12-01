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FAQ Вопросы участников форума
о модерации: Почему...?

FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2016 11:55

Irina555 немного добавлю, видно информацию о том, кто отправил жалобу, пока жалоба не обработана. Если жалоба удалена, закрыта или удалено сообщение, то эта информация более не доступна. Более того, информацию о том, кто отправил жалобу на сообщение передавать кому-то не предполагалось и вряд ли будет. Необоснованные жалобы удаляются или закрываются не предпринимая каких-либо мер по отношению к автору или его сообщению.

С ув.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 08:15

Re: FAQ Вопросы участников форума: Почему...?

Здравствуйте, здесь, на этой ветке можно задать вопрос модераторам и администрации по поводу модерации? За это не будет бана?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 11:00

adamsmittttt если будете дублировать отправленное в ЛС, то не стоит, если что-то другое - пожалуйста.

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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2016 14:12

Как создать опрос?
Для создания опросов нужно обратиться к любому из модераторов (лучше ко мне), через Личное сообщение (ЛС), электронную почту или форму обратной связи.

Указываете вопрос и варианты ответов. В случае, если это актуально, будет добавлено.

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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2017 10:53

Re: FAQ Вопросы участников форума: Почему...?

Почему удаляют мои сообщения, а сообщения других участников форума нет?

Если на сообщение поступила "жалоба", то это сообщение обрабатывается в первую очередь, но вся тема при этом не мониторится.

Чтобы многого избежать читаем правила форума:
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:58

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда:
Заметил, что форумчанин "Долярчик"
Заблокирован бессрочно
провокации, оффтоп
Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:06

  ol_zy написав:Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда:
Заметил, что форумчанин "Долярчик"
Заблокирован бессрочно
провокации, оффтоп
Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.

Поддерживаю
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:07

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

ol_zy написав:Не знаю туда ли пишу, если не туда то просьба указать куда:
Заметил, что форумчанин "Долярчик"
Заблокирован бессрочно
провокации, оффтоп
Нельзя ли срок бана для него пересмотреть? По-моему, он довольно терпимый персонаж и на форуме довольно давно. Мне кажется, что наказание для него слишком суровое.
Да, наверное кто-то погорячился
Faceless
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