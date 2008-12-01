FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: Нед 27 січ, 2019 10:23

ЛАД написав: Насчёт "горячатся".

Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".

Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.

Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".

Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.

При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше). Насчёт "горячатся".Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).

Vitl - более резкий, как правило, и думаю, его оппоненты на него гораздо чаще жалуются, сам же он считает что все в порядке вещей, когда ему отвечают в подобном тоне и, естественно, жалоб на оппонентов не оставляет (особенно когда в бане) вот потому так и получается. А модераторы, как я понимаю, видят только посты с жалобами и реагируют исключительно на них без контекста и без просмотра предыдущих и последующих постов, т.к. эти посты к ним не попадают на модерацию. (я не обсуждаю действия модераторов, а предполагаю, как работает модерация на форуме в принципе)