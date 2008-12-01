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FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:23
Насчёт "горячатся".
Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".
Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.
Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".
Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.
При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:23
ЛАД написав:
Насчёт "горячатся".
Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".
Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.
Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".
Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.
При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Vitl - более резкий, как правило, и думаю, его оппоненты на него гораздо чаще жалуются, сам же он считает что все в порядке вещей, когда ему отвечают в подобном тоне и, естественно, жалоб на оппонентов не оставляет (особенно когда в бане) вот потому так и получается. А модераторы, как я понимаю, видят только посты с жалобами и реагируют исключительно на них без контекста и без просмотра предыдущих и последующих постов, т.к. эти посты к ним не попадают на модерацию. (я не обсуждаю действия модераторов, а предполагаю, как работает модерация на форуме в принципе)
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ol_zy
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