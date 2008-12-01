FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: Нед 27 січ, 2019 14:34

ol_zy

Такое объяснение жалобами модераторы мне уже давали.

Но моя практика показывает, что это не так.

Причём, изменение произошло в последние 1-2 года.

Не знаю, чем это вызвано - изменением личностей (и, соответственно, взглядов) модераторов или изменением политики форума.



Сейчас заметил, что за то же "разжигание..." забанен на неделю (!) 10/9/9. Не знаю, что он такого написал, но на недельный бан должен был написать что-то уж очень серьёзное. По его обычным постам чего-то настолько серьёзного от него не ожидаю.

Ещё пример. Пост detroytred, занявший 2-е место на прошлой неделе, удалён. И такая ситуация не в первый раз (не имею ввиду именно detroytred, а людей с критическим взглядом вообще). В то время как таких ситуаций с постами, к примеру, Васи не было.