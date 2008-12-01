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FAQ Вопросы участников форума
о модерации: Почему...?

FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 00:23

Насчёт "горячатся". :)
Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".
Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.
Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".
Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.
При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:23

  ЛАД написав:Насчёт "горячатся". :)
Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...".
Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные.
Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...".
Часто с такой формулировкой банят Vitl"а.
При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).

Vitl - более резкий, как правило, и думаю, его оппоненты на него гораздо чаще жалуются, сам же он считает что все в порядке вещей, когда ему отвечают в подобном тоне и, естественно, жалоб на оппонентов не оставляет (особенно когда в бане) вот потому так и получается. А модераторы, как я понимаю, видят только посты с жалобами и реагируют исключительно на них без контекста и без просмотра предыдущих и последующих постов, т.к. эти посты к ним не попадают на модерацию. (я не обсуждаю действия модераторов, а предполагаю, как работает модерация на форуме в принципе)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:34

ol_zy
Такое объяснение жалобами модераторы мне уже давали.
Но моя практика показывает, что это не так.
Причём, изменение произошло в последние 1-2 года.
Не знаю, чем это вызвано - изменением личностей (и, соответственно, взглядов) модераторов или изменением политики форума.

Сейчас заметил, что за то же "разжигание..." забанен на неделю (!) 10/9/9. Не знаю, что он такого написал, но на недельный бан должен был написать что-то уж очень серьёзное. По его обычным постам чего-то настолько серьёзного от него не ожидаю.
Ещё пример. Пост detroytred, занявший 2-е место на прошлой неделе, удалён. И такая ситуация не в первый раз (не имею ввиду именно detroytred, а людей с критическим взглядом вообще). В то время как таких ситуаций с постами, к примеру, Васи не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2019 22:25

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

в Политоте:
viewtopic.php?f=13

Множественные жалобы от участников,на удаление сообщений неПорохоботов, не содержащих никаких явных нарушений. Несколько раз наблюдал сам, теперь столкнулся и с персональной претензией.

Дважды удалено сообщение одним из модераторов, без дублирования на почту, без указания причины.

Просьба предоставить обоснованые объяснения.
Спасибо

Зображення



ПС. После подобной политической заангажированности, данный сайт в общем-то просто перестал бы существовать для меня, как площадка для высказывания мнений, кроме валютного рынка, в честь памяти ДС..
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2019 23:55

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Corpocrator написав:в Политоте:
viewtopic.php?f=13

Множественные жалобы от участников,на удаление сообщений неПорохоботов, не содержащих никаких явных нарушений. Несколько раз наблюдал сам, теперь столкнулся и с персональной претензией.

Дважды удалено сообщение одним из модераторов, без дублирования на почту, без указания причины.

Просьба предоставить обоснованые объяснения.
Спасибо

Зображення



ПС. После подобной политической заангажированности, данный сайт в общем-то просто перестал бы существовать для меня, как площадка для высказывания мнений, кроме валютного рынка, в честь памяти ДС..


Потому что полнейшую чушь пишете, о якобы развале государства. Это не имеет отношения к политвзглядам, это какая-то ретрансляция роспропаганды.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2019 01:14

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

За разъяснение спасибо.
Но причина, конечно... будто за вторым абзацем пустота, но это не то место для подобных дискуссий.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:07

Автор77 нагадаю - форум та портал фінансовий.
Позиція щодо плюсів на політичній гілці незмінна.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:12

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Вопрос модератору.
Просто ,чтобы понять на будущее.

Не кажется ли модераторам,что это уже полный перегиб палки ?

Что крамольного вот в таком тексте в ветке по обсуждению новостей Финансов.юа ?

В моих материалах в известных печатных столичных СМИ - я публикую вещи на порядок жестче и эти материалы проходят утверждение редакции ,и публикуются соответственно.

В чем причина удаления такого безобидного сообщения.

Модераторы в отличие от модераторов других ресурсов никогда не объясняют по какой причине удалено сообщение,соответственно участник форума не понимая "ни бе,ни ме" в политике ресурса и далее публикует с его точки зрения безобидные вещи.

Иначе чем тотальным отрицанием критики Петра Порошенка,
деятельность которого признало неудовлетворительным 3\4 населения страны
- объяснить политику модерации на Финансах сложно.




Зеленский равно как и его команда за этот период - с момента принятия присяги до сегодняшнего дня ничего плохого не сделал,просто потому,что его власть сейчас равна нулю.
Страной де-факто руководит и далее Петро Мальдивский через парламент,Юра Франкфуртский, Гройсмано-Рева и т.п. .

Вот когда появятся реальные действия и поступки - тогда и можно будет критиковать,обличать и т.п.,если такой повод будет.
....
"Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!".................
Откуда такие деньги у него в нищей стране ?
Почему только 1% населения в шоколаде.
Еще 20% - то,что называется средний класс.
А остальные 79% - просто нищие,на уровне молдаван.
Да, 10 тис. грн. для Зеленского - это то же самое,что для среднего украинца - коробок спичек, точнее даже меньше.
Но он заимел свои десятки миллионов долларов не через нечестную прихватизацию
в 90-х, не через неуплату налогов и не через отстегивание доли с потоков, не через схемы с углем и газом, и не через таможню.
Может поэтому у него десятки миллионов,а не миллиарды долларов как у товарищей постарше.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:20

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Также хочу обратить внимание администрации сайта на то, что возможно кто-то из модераторов по своим личным убеждениям, почитании Петра Порошенка и соответственно удалении любой криптики о нем - просто проявляет свое мнение,отличное от политики сайта Финансы.

Ведь ,если со стороны модератора Ирина приходят хотя бы сообщения об удалении сообщения, то удаление сообщения в теме про зарплату Зеленского ,

причем дважды - АНОНИМНО.

Сообщение об удалении дважды (!) не пришло, сответственно нет имени модератора,удалившего дважды безобидное сообщения в теме "Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський".

Прична удаления - не ясна, соответствено участник форума не понимая, в чем его обвиняют и далее будет постить неугодные лично модератору сообщения.

Ведь Правила не нарушены.
Автор77
 
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