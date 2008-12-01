FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: Сер 26 чер, 2019 20:12

Вопрос модератору.

Просто ,чтобы понять на будущее.



Не кажется ли модераторам,что это уже полный перегиб палки ?



Что крамольного вот в таком тексте в ветке по обсуждению новостей Финансов.юа ?



В моих материалах в известных печатных столичных СМИ - я публикую вещи на порядок жестче и эти материалы проходят утверждение редакции ,и публикуются соответственно.



В чем причина удаления такого безобидного сообщения.



Модераторы в отличие от модераторов других ресурсов никогда не объясняют по какой причине удалено сообщение,соответственно участник форума не понимая "ни бе,ни ме" в политике ресурса и далее публикует с его точки зрения безобидные вещи.



Иначе чем тотальным отрицанием критики Петра Порошенка,

деятельность которого признало неудовлетворительным 3\4 населения страны

- объяснить политику модерации на Финансах сложно.









Зеленский равно как и его команда за этот период - с момента принятия присяги до сегодняшнего дня ничего плохого не сделал,просто потому,что его власть сейчас равна нулю.

Страной де-факто руководит и далее Петро Мальдивский через парламент,Юра Франкфуртский, Гройсмано-Рева и т.п. .



Вот когда появятся реальные действия и поступки - тогда и можно будет критиковать,обличать и т.п.,если такой повод будет.

....

"Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!".................

Откуда такие деньги у него в нищей стране ?

Почему только 1% населения в шоколаде.

Еще 20% - то,что называется средний класс.

А остальные 79% - просто нищие,на уровне молдаван.

Да, 10 тис. грн. для Зеленского - это то же самое,что для среднего украинца - коробок спичек, точнее даже меньше.

Но он заимел свои десятки миллионов долларов не через нечестную прихватизацию

в 90-х, не через неуплату налогов и не через отстегивание доли с потоков, не через схемы с углем и газом, и не через таможню.

Может поэтому у него десятки миллионов,а не миллиарды долларов как у товарищей постарше.