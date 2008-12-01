FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Насчёт "горячатся". Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...". Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные. Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...". Часто с такой формулировкой банят Vitl"а. При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Насчёт "горячатся". Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...". Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные. Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...". Часто с такой формулировкой банят Vitl"а. При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Vitl - более резкий, как правило, и думаю, его оппоненты на него гораздо чаще жалуются, сам же он считает что все в порядке вещей, когда ему отвечают в подобном тоне и, естественно, жалоб на оппонентов не оставляет (особенно когда в бане) вот потому так и получается. А модераторы, как я понимаю, видят только посты с жалобами и реагируют исключительно на них без контекста и без просмотра предыдущих и последующих постов, т.к. эти посты к ним не попадают на модерацию. (я не обсуждаю действия модераторов, а предполагаю, как работает модерация на форуме в принципе)
ol_zy Такое объяснение жалобами модераторы мне уже давали. Но моя практика показывает, что это не так. Причём, изменение произошло в последние 1-2 года. Не знаю, чем это вызвано - изменением личностей (и, соответственно, взглядов) модераторов или изменением политики форума.
Сейчас заметил, что за то же "разжигание..." забанен на неделю (!) 10/9/9. Не знаю, что он такого написал, но на недельный бан должен был написать что-то уж очень серьёзное. По его обычным постам чего-то настолько серьёзного от него не ожидаю. Ещё пример. Пост detroytred, занявший 2-е место на прошлой неделе, удалён. И такая ситуация не в первый раз (не имею ввиду именно detroytred, а людей с критическим взглядом вообще). В то время как таких ситуаций с постами, к примеру, Васи не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Вопрос модератору. Просто ,чтобы понять на будущее.
Не кажется ли модераторам,что это уже полный перегиб палки ?
Что крамольного вот в таком тексте в ветке по обсуждению новостей Финансов.юа ?
В моих материалах в известных печатных столичных СМИ - я публикую вещи на порядок жестче и эти материалы проходят утверждение редакции ,и публикуются соответственно.
В чем причина удаления такого безобидного сообщения.
Модераторы в отличие от модераторов других ресурсов никогда не объясняют по какой причине удалено сообщение,соответственно участник форума не понимая "ни бе,ни ме" в политике ресурса и далее публикует с его точки зрения безобидные вещи.
Иначе чем тотальным отрицанием критики Петра Порошенка, деятельность которого признало неудовлетворительным 3\4 населения страны - объяснить политику модерации на Финансах сложно.
Зеленский равно как и его команда за этот период - с момента принятия присяги до сегодняшнего дня ничего плохого не сделал,просто потому,что его власть сейчас равна нулю. Страной де-факто руководит и далее Петро Мальдивский через парламент,Юра Франкфуртский, Гройсмано-Рева и т.п. .
Вот когда появятся реальные действия и поступки - тогда и можно будет критиковать,обличать и т.п.,если такой повод будет. .... "Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!"................. Откуда такие деньги у него в нищей стране ? Почему только 1% населения в шоколаде. Еще 20% - то,что называется средний класс. А остальные 79% - просто нищие,на уровне молдаван. Да, 10 тис. грн. для Зеленского - это то же самое,что для среднего украинца - коробок спичек, точнее даже меньше. Но он заимел свои десятки миллионов долларов не через нечестную прихватизацию в 90-х, не через неуплату налогов и не через отстегивание доли с потоков, не через схемы с углем и газом, и не через таможню. Может поэтому у него десятки миллионов,а не миллиарды долларов как у товарищей постарше.
Также хочу обратить внимание администрации сайта на то, что возможно кто-то из модераторов по своим личным убеждениям, почитании Петра Порошенка и соответственно удалении любой криптики о нем - просто проявляет свое мнение,отличное от политики сайта Финансы.
Ведь ,если со стороны модератора Ирина приходят хотя бы сообщения об удалении сообщения, то удаление сообщения в теме про зарплату Зеленского ,
причем дважды - АНОНИМНО.
Сообщение об удалении дважды (!) не пришло, сответственно нет имени модератора,удалившего дважды безобидное сообщения в теме "Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський".
Прична удаления - не ясна, соответствено участник форума не понимая, в чем его обвиняют и далее будет постить неугодные лично модератору сообщения.