FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Насчёт "горячатся". Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...". Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные. Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...". Часто с такой формулировкой банят Vitl"а. При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Насчёт "горячатся". Как-то в последнее время часто встречаются баны за "разжигание ...". Причём, как правило, в одну сторону и весьма слабо обоснованные. Сегодняшний пример - freeze. Не знаю, что он написал, но по его обычным постам слабо верится в "разжигание ...". Часто с такой формулировкой банят Vitl"а. При этом их оппонентов с такой формулировкой банят значительно реже (хотя заслуживают больше).
Vitl - более резкий, как правило, и думаю, его оппоненты на него гораздо чаще жалуются, сам же он считает что все в порядке вещей, когда ему отвечают в подобном тоне и, естественно, жалоб на оппонентов не оставляет (особенно когда в бане) вот потому так и получается. А модераторы, как я понимаю, видят только посты с жалобами и реагируют исключительно на них без контекста и без просмотра предыдущих и последующих постов, т.к. эти посты к ним не попадают на модерацию. (я не обсуждаю действия модераторов, а предполагаю, как работает модерация на форуме в принципе)
ol_zy Такое объяснение жалобами модераторы мне уже давали. Но моя практика показывает, что это не так. Причём, изменение произошло в последние 1-2 года. Не знаю, чем это вызвано - изменением личностей (и, соответственно, взглядов) модераторов или изменением политики форума.
Сейчас заметил, что за то же "разжигание..." забанен на неделю (!) 10/9/9. Не знаю, что он такого написал, но на недельный бан должен был написать что-то уж очень серьёзное. По его обычным постам чего-то настолько серьёзного от него не ожидаю. Ещё пример. Пост detroytred, занявший 2-е место на прошлой неделе, удалён. И такая ситуация не в первый раз (не имею ввиду именно detroytred, а людей с критическим взглядом вообще). В то время как таких ситуаций с постами, к примеру, Васи не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ірина_ написав:Автор77 нагадаю - форум та портал фінансовий. Позиція щодо плюсів на політичній гілці незмінна.
З пов.
Действительно портал финансовый, а медали раздают за полит сообщения...
kotyk222 написав:Попри все - за кількістю і значущістю рішень - це кращий за всі часи парламент. В неділю през пафосно віщав про відкриті списки і ... збрехав. Нам пропонують обирати котів у мішку, знов кумів, знов бізнес партнерів, шоуменів... Краще мажоритарка, там хоч мудрий український народ бачитиме за кого голосує. Щодо вітієватості висловлювання - навіть близько не лежало...