FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Шановний ЛАД я вже висловила думку вище. З Вами поговоримо в приваті)
З пов. Ірина
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Додано: Нед 27 жов, 2019 16:41
Шановний ЛАД я вже висловила думку вище. З Вами поговоримо в приваті)
З пов. Ірина
Додано: Нед 27 жов, 2019 19:15
Последняя фраза очень показательна, прямиком из передачи
ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ , где это предлагают сделать всем несогласным с единой правильной точкой зрения на политику, историю и пути развития Украины.
Вас, Ирина, обидело отношение к вышиванке, но совсем не тронули эсесовские руны которые хоть и не могли носить ныне почитаемые воины дивизии ваффен СС «Галичина» как неарийцы, но от этого их принадлежность к этим войскам не становится эфемерной.
Эти слова трактуются однозначно по отношению к конкретному персонажу, т.к. нигде и никогда и не оскорблял целый народ как это делают сплошь и рядом некоторые диспутанты.
Например, не далее как вчера
Я терпеливо ждал 2 дня и призывал модераторов забанить этого деятеля за оскорбление целых народов и за не первое упоминание на этом форуме этим деятелем «Протоколов сионских мудрецов» - антисемитскую фальшивку охранного отделения Российской империи более чем 100-летней давности которую использовал Гитлер для осуществления Холокоста.
Однако он не только не был забанен, но даже его сообщения до сих пор не удалены.
Какие «нездоровые» дискуссии я распаливаю на политическом форуме для меня загадка.
Если пресекаю антисемитские выступления некоторых «патриотов» или напоминаю о совсем не идеальной истории ОУН-УПА, то, поверьте, имею на это право ничуть не меньше чем вы, т.к. моя жена родилась в Калуше (родине С.Бандеры) куда ее родителей сослали из Польской Лемковщины в 1946г и все, что там творилось до 1953г знаю от них лично
А я родился на территории бывшего Степлага который стал Рудником Джезказганом Карагандинской области куда ссылали бандеровцев, власовцев, врачей-отравителей и пр. реальных или мнимых врагов советской власти. С их детьми я учился в 60-х в школе, т.к., выпустив их из лагеря после восстания в Кенгире 1954г, им не разрешали вернуться на родину до начала 70-х годов точно.
В заключении скажу, что история Украины еще не написана,а та, что выдал Вятрович, это только его история.
С национальными ценностями тоже вовсе не так однозначно как Вы написали.
Вышиванки хороши пока ими не начинают прикрывать примитивное воровство и прикрываться как щитом от какой-либо критики .
Национальная ценность в любой стране это человек, а вовсе не мова, вера или армия.
И когда молодежь ,т.е. будущее страны, покидает ее и больше никогда не вернется, возникает недоумение почему же это происходит, ведь страна же прекрасная , в ней есть все что нужно для нормальной жизни.
А когда это касается еще и тебя лично ,а у меня уехал 9 лет назад сын увидев что не сможет реализовать себя в профессии, то возникает извечный российский вопрос ( извините, воспитан в русской культуре) «Что делать и кто виноват».
Поэтому и участвую пока в этой ветке и на этом форуме.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 27 жов, 2019 23:40
Спасибо за ответ.
Очень обтекаемо, очень завуалировано, но, в общем, понятно.
Не буду повторять то, что уже написал shapo, он высказался достаточно ясно.
Но упрёки в "разжигании" в его адрес и недельные баны на фоне гораздо более грубых (+ хамских) выпадов Переса и его бана на 6 часов (а до этого просто удаление его постов вообще без бана) выглядят несколько, скажем мягко, неадекватно.
Вы абсолютно верно написали:
Но, во-первых, вопрос, кто перекручивает факты.
Во-вторых, кроме фактов есть ещё и их оценка, трактовка.
И крайне правые (назовём их так, чтобы уйти от навязших клише) на форуме гораздо чаще и перекручивают факты (или игнорируют неудобные для них) и крайне тенденциозно их трактуют. И оскорблений с их стороны гораздо больше. Причём, если у shapo то, что Вы назвали оскорблениями (а в действительности политические характеристики персонажа), обосновано, то у оппонентов, как правило, это просто оскорбления или обвинения в "работе на японскую разведку" (на Кремль).
Ну а, например, для того же Переса написать в посте "препезд" это впорне нормально.
Вы знаете, надоело доказывать, что ты не верблюд.
Да, Россия агрессор. Да, захват Крыма готовился заранее.
И ещё много да.
Но тем не менее, "руссишшвайне" и аналогичное считаю недопустимым и преступным.
Аргументацию с помощью «Протоколов сионских мудрецов» и аналогичных считаю недопустимой и преступной.
Да, СССР разрушен и вернуться в него , к счастью или к сожалению, невозможно.
Но это не значит, что его надо провозглашать "империей зла" и филиалом ада, рисовать всё чёрной краской и поливать грязью из брандспойта.
Мы признаём достоинства "шведского социализма", но были достоинства и у советского социализма. При массе недостатков, кот. в итоге и привели к его крушению.
Вы абсолютно верно написали: "Є факти, які не потрібно перекручувати".
Этот же принцип стоит применять и в отношении СССР. И не стоит перевирать для молодёжи его историю и жизнь в Союзе в угоду фальсификаторам типа Вятровича.
Ну и аргумент "А тим, хто хоче жити далі в СССР .... йдіть....йдіть собі по іншій дорозі" и его аналог "Чемодан, вокзал, Россия" если и стоит применять, то к явным врагам.
Такого типа лозунги + "огородить забором", "создать резервацию" и т.п. очень помогли Путину и только ему. Но никак не Украине. Донбасс принял эти лозунги слишком близко к сердцу и решил уйти. Вместе со своей землёй. В результате имеем 5 лет войны.
Надеюсь, никто не скажет, что это хорошо для страны.
Вы мне написали: "З Вами поговоримо в приваті)".
Имеется ввиду, что Вы мне напишите?
Если хотите, то пожалуйста. Хотя я, честно говоря, не очень люблю личку. Там можно обсуждать (и то вкратце) какие-то личные вопросы, не представляющие интереса для широких масс. Кроме того, я ценю Ваше время и не хочу Вас отвлекать. Прекрасно понимаю, что у модератора нелёгкая работа.
Когда-то высказывал предложение создать ветку или ещё как-то решить вопрос с возможностью обсуждения проблем модерации. Администрация на это не пошла. Жаль.
На этом заканчиваю.
С уважением, ЛАД.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:57
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:40
Так захотелось чьей-то левой ноге. Или правой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:52
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать (c)
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