FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Додано: Нед 27 жов, 2019 23:40

Ірина_ написав: Шановний ЛАД я вже висловила думку вище. З Вами поговоримо в приваті)



З пов. Ірина Шановнийя вже висловила думку вище. З Вами поговоримо в приваті)З пов. Ірина

Є факти, які не потрібно перекручувати, є історія України, яку потрібно поважати!

Спасибо за ответ.Очень обтекаемо, очень завуалировано, но, в общем, понятно.Не буду повторять то, что уже написал, он высказался достаточно ясно.Но упрёки в "разжигании" в его адрес и недельные баны на фоне гораздо более грубых (+ хамских) выпадов Переса и его бана на 6 часов (а до этого просто удаление его постов вообще без бана) выглядят несколько, скажем мягко, неадекватно.Вы абсолютно верно написали:Но, во-первых, вопрос, кто перекручивает факты.Во-вторых, кроме фактов есть ещё и их оценка, трактовка.И крайне правые (назовём их так, чтобы уйти от навязших клише) на форуме гораздо чаще и перекручивают факты (или игнорируют неудобные для них) и крайне тенденциозно их трактуют. И оскорблений с их стороны гораздо больше. Причём, если уто, что Вы назвали оскорблениями (а в действительности политические характеристики персонажа), обосновано, то у оппонентов, как правило, это просто оскорбления или обвинения в "работе на японскую разведку" (на Кремль).Ну а, например, для того же Переса написать в посте "препезд" это впорне нормально.Вы знаете, надоело доказывать, что ты не верблюд.Да, Россия агрессор. Да, захват Крыма готовился заранее.И ещё много да.Но тем не менее, "руссишшвайне" и аналогичное считаю недопустимым и преступным.Аргументацию с помощью «Протоколов сионских мудрецов» и аналогичных считаю недопустимой и преступной.Да, СССР разрушен и вернуться в него , к счастью или к сожалению, невозможно.Но это не значит, что его надо провозглашать "империей зла" и филиалом ада, рисовать всё чёрной краской и поливать грязью из брандспойта.Мы признаём достоинства "шведского социализма", но были достоинства и у советского социализма. При массе недостатков, кот. в итоге и привели к его крушению.Вы абсолютно верно написали: "Є факти, які не потрібно перекручувати".Этот же принцип стоит применять и в отношении СССР. И не стоит перевирать для молодёжи его историю и жизнь в Союзе в угоду фальсификаторам типа Вятровича.Ну и аргумент "А тим, хто хоче жити далі в СССР .... йдіть....йдіть собі по іншій дорозі" и его аналог "Чемодан, вокзал, Россия" если и стоит применять, то к явным врагам.Такого типа лозунги + "огородить забором", "создать резервацию" и т.п. очень помогли Путину и только ему. Но никак не Украине. Донбасс принял эти лозунги слишком близко к сердцу и решил уйти. Вместе со своей землёй. В результате имеем 5 лет войны.Надеюсь, никто не скажет, что это хорошо для страны.Вы мне написали: "З Вами поговоримо в приваті)".Имеется ввиду, что Вы мне напишите?Если хотите, то пожалуйста. Хотя я, честно говоря, не очень люблю личку. Там можно обсуждать (и то вкратце) какие-то личные вопросы, не представляющие интереса для широких масс. Кроме того, я ценю Ваше время и не хочу Вас отвлекать. Прекрасно понимаю, что у модератора нелёгкая работа.Когда-то высказывал предложение создать ветку или ещё как-то решить вопрос с возможностью обсуждения проблем модерации. Администрация на это не пошла. Жаль.На этом заканчиваю.С уважением, ЛАД.