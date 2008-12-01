FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:50

Hotab слабость не преступление, за это не банят. А провокаторов которые постоянно интересуются сколько ты заработал (кроме относительных величин в % к чему то) надо тоже в бан отправлять. В знак уважения к персональным данным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:04

Чим відрізняється успішна людина з реального життя
від борцунів у віртуальному?
Навіть з повідомлень вище
1 Я не згадував про те що мені треба надати перференції
2 Я не боровся з конкретним ніком( навіть видалив нік і подав допис просто як безіменну цитату)
3 Мене цікавило благополуччя для усіх(вільна атмосфера на форумі) а не варіанти боротьби з віртуальними невдахами.
Наприклад
Суб 20 січ, 2018 18:28
budivelnik
https://forum.finance.ua/topic206636.html
  budivelnik написав:Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.
Тут є щось про кількість нулів?
Чи сама пропозиція(не більше двох повідомлень на сторінці) створює для мене якісь переваги?
Чи може лайномети розуміють , що якщо не зможуть забивати все і вся( як бурян)...тоді розумних буде краще видно
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:11

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  budivelnik написав:успішна людина з реального життя

не кичится своими успехами в 50% своих сообщений. В то же время из учётки budivelnik всюду сквозит "вы тут все голодные нищие пенсионеры-неудачники ,которые ничего в жизни не достигли, а я алигарх, слушайте все меня".
  budivelnik написав:1 Я не згадував про те що мені треба надати перференції


Вы об этом наговорили в другой теме.
  budivelnik написав:Я не боровся з конкретним


В той другой теме вы конкретно указали, кого вам надо убрать из форума, что ваша честь осчастливила нас своим присутствием.
  budivelnik написав:Мене цікавило благополуччя для усіх


А вас просили "усі" позаботиться о них? С чего вы взяли, что им плохо?? Может ,все же,вы сейчас о себе печетесь?

  budivelnik написав:Тут є щось про кількість нулів?

А якщо я вам знайду хоча б 5 ваших повідомлень про ваші зароблені "нулі", ви вибачитись і підете ще кілька місяців погуляєте??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:15

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Hotab написав:А вас просили "усі" позаботиться о них? С чего вы взяли, что им плохо?? Может ,все же,вы сейчас о себе печетесь?
потому что Бог думает о всех нас. Стыдно не знать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:22

  budivelnik написав:Якщо ж дописувач не є штатним працівником форуму...
як називаються люди які спокійно спостерігають на те що якийсь неадекват рубає сук_ на якому вони сидять ?

Ви забули кому поставити в дієприкметниковому обороті. І він, мабуть, не неадекват.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:37

:D
Не знаю що не сподобалось в останній 10 повідомленнях які знесені..але
1 Я пропоную
  budivelnik написав:Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.

2 Для пояснення чому..
а - на цих сторінках напевно 90+% зневажають олігархів..і перегризли б їм глотку
б - але цих самих 90+% - хотіли б мати статки які сьогодні мають олігархи.

Звідси висновок
1 Для покращення інформаційного наповнення форуму потрібно щоб на 1 сторінці не більше 20% займали повідомлення від одного ніка
2 Якщо нік розумний - то навіть в 4 рази більше буряну - йому не зашкодять
Якщо нік дурний - то все одно на сторінці буде 20%+ чогось розумного....
3 Звідси висновок
Розумним треба давати більше можливостей за рахунок обмеження дурнів.
ПС
А стирати все можна...правда тоді виникає запитання
Навіщо так складно
Спочатку платити гроші за оренду хостингу
Потім платити гроші за роботу модераторів...
Щоб в залишку отримати пусті сторінки.
А ось скрін одного з видалених повідомлень
Хтось скаже що в ньому було крамольного?
Зображення
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 12 січ, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:42

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  budivelnik написав:Щоб в залишку отримати пусті сторінки.

Вы, я так понимаю, претендуете на имя "розумний", а оппоненты "дурний", то почему опоненты давно увидели, что тему перенесли сюда , а вы нет??
Или вы заполняете страницу 20+%? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:44

  Hotab написав:почему опоненты давно увидели, что тему перенесли , а вы нет
Тому що ви тут живете, а я просто забігаю на хвилинку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:47

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:48

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Щоб в залишку отримати пусті сторінки.

Вы, я так понимаю, претендуете на имя "розумний", а оппоненты "дурний", то почему опоненты давно увидели, что тему перенесли , а вы нет??
:lol:

Зачем вы обижаете дедушку? Просто скажите пиши сюда и всё

Просто он же не спросил, куда писать. А сразу, в своей манере, обвинил всех в предвзятом к нему отношении.
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