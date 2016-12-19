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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:33
Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
Поверніть Zebra
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:32
Ірина_
Пані Ірина, давайте будемо послідовними.
Або ми всім дозволяємо і нікого не банимо, або зарвавшуся свиню садимо в клітку в «зародиші». Бо потім виникає «систематичний флуд»
За який провокатор чомусь залишається на свободі .
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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36
Hotab а это кто писал?
а тут пришёл в соплях пожаловаться. за такие вещи надо пожизненный бан давать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36
vitaliiangel
Я за это «отсидел». А ты, спровоцировав - нет. Тоже напомнить модерации?
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