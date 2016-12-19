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FAQ Запитання учасників
форуму про модерацію: Чому...?

FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:33

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Поверніть Zebra
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56

  Corpocrator написав:Поверніть Zebra

Добрий день, шановний Corpocrator.
Він попросив його заблокувати.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:32

Ірина_
Пані Ірина, давайте будемо послідовними.
Або ми всім дозволяємо і нікого не банимо, або зарвавшуся свиню садимо в клітку в «зародиші». Бо потім виникає «систематичний флуд» :D
За який провокатор чомусь залишається на свободі . :D
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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36

Hotab а это кто писал?
  Hotab написав:Не прекратишь секс.эксперименты с обезьянами и другими животными на дому в ирпенятнике - пойдешь сразу в штрафбат. Без права откупа .

за такие вещи надо пожизненный бан давать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 19:53, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36

vitaliiangel

  vitaliiangel написав:Hotab а это кто писал?
  Hotab написав:Не прекратишь секс.эксперименты с обезьянами и другими животными на дому в ирпенятнике - пойдешь сразу в штрафбат. Без права откупа .

а тут пришёл в соплях пожаловаться. .




Я за свое «отсидел». А ты, спровоцировав - нет. О тебе тоже напомнить модерации?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:39

  Hotab написав:vitaliiangel
Я за это «отсидел». А ты, спровоцировав - нет. Тоже напомнить модерации?

ты долбоёп? это нарушение моральных норм. хочешь их нарушать - иди на зону, там все такие. почему люди должны читать эту мерзость? с тобой ещё либеральничают. Не в твоём случае здесь сопли пускать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:42

Головне послідовність.

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Я за это «отсидел». А ты, спровоцировав - нет. Тоже напомнить модерации?

ты долбоёп? .

п. Ирина, прошу оценку .
Непонятно что тебе не нравится. Ты принес на форум видео как д.рочит обезьяна? Да! и чего теперь жаловаться , чтообвиняют в секс. экспериментах с ними. Ты же сам снимал? Так в чем дело? Все ж правда!

мерзость

Это правда. Непонятно зачем ты это снимал, а главное приносил на финансовый форум. Неужели монетизация ?
Сегодня утром ты на ветке недвижимости добавил, что дрессируешь обезьян .
Где я соврал?? Где тут хамство? Все ж как есть!
Hotab
 
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