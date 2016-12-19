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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:33
Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
Поверніть Zebra
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:56
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:32
Ірина_
Пані Ірина, давайте будемо послідовними.
Або ми всім дозволяємо і нікого не банимо, або зарвавшуся свиню садимо в клітку в «зародиші». Бо потім виникає «систематичний флуд»
За який провокатор чомусь залишається на свободі .
Напад росії і білорусі на Україну
Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36
Hotab а это кто писал?
за такие вещи надо пожизненный бан давать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 19:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:36
vitaliiangel
Я за свое «отсидел». А ты, спровоцировав - нет. О тебе тоже напомнить модерации?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 20:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:39
ты долбоёп? это нарушение моральных норм. хочешь их нарушать - иди на зону, там все такие. почему люди должны читать эту мерзость? с тобой ещё либеральничают. Не в твоём случае здесь сопли пускать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:42
Головне послідовність.
п. Ирина, прошу оценку .
Непонятно что тебе не нравится. Ты принес на форум видео как д.рочит обезьяна? Да! и чего теперь жаловаться , чтообвиняют в секс. экспериментах с ними. Ты же сам снимал? Так в чем дело? Все ж правда!
Это правда. Непонятно зачем ты это снимал, а главное приносил на финансовый форум. Неужели монетизация ?
Сегодня утром ты на ветке недвижимости добавил, что дрессируешь обезьян .
Где я соврал?? Где тут хамство? Все ж как есть!
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