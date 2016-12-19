FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...

боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.

якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...

боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.

можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.

не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:01

  Shaman написав:не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
если нет конфликта откуда ты узнаешь про взаимные обиды? на рентгене их не видно. Конфликт естественное явление в природе. Между животными тоже есть конфликты. Решать - легко сказать. Реши) .

Допыс был для того, чтобы ты не боялся конфликта. Конечно это не означает, что их надо плодить. Хуже конфликта только старый затяжной конфликт. Когда обид и претензий уже столько, что берут в руки ружьё.
vitaliiangel
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  #<1 ... 5678
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