FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.
не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
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Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:01
Shaman написав:
не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
если нет конфликта откуда ты узнаешь про взаимные обиды? на рентгене их не видно. Конфликт естественное явление в природе. Между животными тоже есть конфликты. Решать - легко сказать. Реши) .
Допыс был для того, чтобы ты не боялся конфликта. Конечно это не означает, что их надо плодить. Хуже конфликта только старый затяжной конфликт. Когда обид и претензий уже столько, что берут в руки ружьё.
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