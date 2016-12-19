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FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:17
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:21
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vitaliiangel
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- Повідомлень: 23874
- З нами з: 06.04.16
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Додано: Нед 23 чер, 2024 15:02
anduzenko написав:
То чому вас дивує, що далі було так:
Я вашу переписку с ним читаю уже третий год. У него кажется ни с кем нет никаких конфликтов, кроме Вас. Вы на общественных началах решили выжить с форума всех несогласных с линией партии?
Вам кажется.
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ЛАД
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Модератори:
Ірина_
, Модератор
, flom
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