Додано: Суб 20 жов, 2018 17:01

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!



Данные лица:

КОЗАК ІННА ПЕТРІВНА - тел. 0506106205,0985979033

КОЗАК РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ - тел. 0985979038



Это мать и сын орудуют.

Типа продают фирмы в Украине, фирмы в которых они лично или их знакомые - являются учредителями и директором (путем продажи корпоративных прав) в основном это разные ОО - общественные организации и ООО - общество с ограниченной ответственностью, с лицензиями и без, большинство их фирм зарегистрированы в Днепре и Запорожье.



Чтоб купить у них фирму, они могут предложить вам внести задаток (дают свои реквизиты банковских карточек), якобы после того как вы отправите им деньги, фирму они за вами забронируют, после чего начнется подготовка к сделке. Могут предложить услуги по подготовке документов и перерегистрации выбранной вами фирмы и также запросить у вас деньги на перед. Могут запросить вообще сразу полную оплату - стоимость фирмы, аргументируя это по-разному.



Размещают объявления в интернете и поджидают.

Запрашивают предоплату, или полную оплату, после чего пропадают. Нас так они кинули на деньги!

Не связывайтесь с ними не в коем случаи, и не одной копейки не давайте.