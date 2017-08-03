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Осторожно мошенники!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 12 вер, 2018 23:55
грігорьев Олександр
5169157309233439
Молодой человек позвонил якобы хочет купить у меня товар ( с сайта ria, com) , что он с интернет магазина и для того что они перечислили мне деньги я вначале должна перевести им эту сумму через терминал с комиссией ( что бы были чеки), таким образом я зарегистрируюсь у них в системе, а после чего мне вернут деньги + перечислят за товар. Потом придет куръер и заберет мой товар + чеки. Естественно деньги никто назад не перечислил
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kislitskaya_alena
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:18
На сайте фриланс.юа есть заказчик со скайпом konov4lovs и почтой konov4lovs@yandex.ru
который разводит копирайтеров. Говорит, что оплата за статьи идёт раз в месяц 5 ,10 и 15 числа. По окончанию срока блокирует доступ к написанным статьям и исчезает. Естественно без оплаты труда. В настоящее время использует программу аконтент.ру для тз, там он указан как заказчик Сергей Луговой
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Qwerty1234
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Додано: Суб 20 жов, 2018 17:01
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
Данные лица:
КОЗАК ІННА ПЕТРІВНА - тел. 0506106205,0985979033
КОЗАК РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ - тел. 0985979038
Это мать и сын орудуют.
Типа продают фирмы в Украине, фирмы в которых они лично или их знакомые - являются учредителями и директором (путем продажи корпоративных прав) в основном это разные ОО - общественные организации и ООО - общество с ограниченной ответственностью, с лицензиями и без, большинство их фирм зарегистрированы в Днепре и Запорожье.
Чтоб купить у них фирму, они могут предложить вам внести задаток (дают свои реквизиты банковских карточек), якобы после того как вы отправите им деньги, фирму они за вами забронируют, после чего начнется подготовка к сделке. Могут предложить услуги по подготовке документов и перерегистрации выбранной вами фирмы и также запросить у вас деньги на перед. Могут запросить вообще сразу полную оплату - стоимость фирмы, аргументируя это по-разному.
Размещают объявления в интернете и поджидают.
Запрашивают предоплату, или полную оплату, после чего пропадают. Нас так они кинули на деньги!
Не связывайтесь с ними не в коем случаи, и не одной копейки не давайте.
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asgood
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:41
+380953611957 - Пришло СМС о покупке совершенной якобы с моей карты, я не покупал ничего. Естественно, это жулики, пугает только окуда у них мои данные...
Будьте внимательны!
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kostelniy
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