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Осторожно мошенники!

Осторожно мошенники!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:40

  Долярчик написав:
  kwon написав:
  Долярчик написав:... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!

- що це за хрінь така?

не очкуй, мені теж раз дзонили з Берліну :D

... і?
- що хотіли?

я не беру таке до уваги, як і невизначені
kwon
 
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Долярчик дополню список, у меня лично это появилось после похода в укргаз

+493086262675
+493005781090
+493000360423
+493008138696
+493001247299
+493006025116
+493000500148
+493045835862

я упорный... но устал переписывать...
вчера поставил гугл звонилку вместо родной, заблокировал, сегодня не звонили, а так звонков 5 бы было б уже
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:45

  Долярчик написав:... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!

- що це за хрінь така?

Аналогічна ситуація, блокування не допоможе, то робот.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:47

Долярчик
поменше світи номер на сайтах різних забудовників та банків, не користуйся кнопкою "зателефонуємо вам за 30 сек", я від Альфа-банку ледве відбився недавно
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:53

  Sanna написав:Долярчик
  Долярчик написав:... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!

- що це за хрінь така?



Новый развод.Хотят чтоб перезвонили.Сейчас у многих родственники и друзья за границей. Рассчитано что вы поведетесь что звонил свой и перезвоните..А с вас денюжку снимут. а звонки эти с разных регионов Украины...

... а що, якщо платні дзвінки - оператор-робот не попереджує про тариф?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:30

Re: Осторожно мошенники!

Этот Берлин меня тоже заипал, где то с июня звонят с разных номеров Берлина, я конечно не поднимаю трубку
Долярчик написав:... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!

- що це за хрінь така?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09

freeze
... так, так - десь з початку літа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:05

Обережно аферисти на олх

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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

Чем свободный отличается от раба?

kristel_2015 Свободному надо еще заплатить за право стать рабом
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