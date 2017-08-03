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Осторожно мошенники!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:40
Долярчик написав: kwon написав: Долярчик написав:
... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!
- що це за хрінь така?
не очкуй, мені теж раз дзонили з Берліну
... і?
- що хотіли?
я не беру таке до уваги, як і невизначені
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:42
Долярчик дополню список, у меня лично это появилось после похода в укргаз
+493086262675
+493005781090
+493000360423
+493008138696
+493001247299
+493006025116
+493000500148
+493045835862
я упорный... но устал переписывать...
вчера поставил гугл звонилку вместо родной, заблокировал, сегодня не звонили, а так звонков 5 бы было б уже
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:45
Долярчик написав:
... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!
- що це за хрінь така?
Аналогічна ситуація, блокування не допоможе, то робот.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:47
Долярчик
поменше світи номер на сайтах різних забудовників та банків, не користуйся кнопкою "зателефонуємо вам за 30 сек", я від Альфа-банку ледве відбився недавно
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:53
Sanna написав:Долярчик Долярчик написав:
... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!
- що це за хрінь така?
Новый развод.Хотят чтоб перезвонили.Сейчас у многих родственники и друзья за границей. Рассчитано что вы поведетесь что звонил свой и перезвоните..А с вас денюжку снимут. а звонки эти с разных регионов Украины...
... а що, якщо платні дзвінки - оператор-робот не попереджує про тариф?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:30
Этот Берлин меня тоже заипал, где то с июня звонят с разных номеров Берлина, я конечно не поднимаю трубку
Долярчик написав:... вибачте за оф-топ, але на іншій гілці я щось вже таке чув...
- і в мене таке:
- хтось телефонує до мене і над номером засвічується англійськими буквами Берлін!
- я колись був підняв трубку - там мовчали...
- і так вже пару місяців мені телефонували по 2-3рази в тиждень - я скидував...
- пізніше, я заблокував той номер...
- так почали з іншого телефонувати - теж з написом Берлін...
- я і його зразу заблокув!
- тепер - знову з іншого.... - я знову заблокував!
- що це за хрінь така?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09
freeze
... так, так - десь з початку літа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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