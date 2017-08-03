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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:19
Re: Осторожно мошенники!
Дуже багато разів отримувала повідомлення "ваш мобільний рахунок поповнений на 500 грн" і це зі звичайних номерів. Або що просто на рахунок прийшла така-то сума. потім телефонуєш і вони починають розказувати що ніби випадково поповнили, поверніть будь ласка. не ведіться! та перевіряйте слова на ділі.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:50
Мошенник в инстаграмме @city_prodavec
Продает фирменные вещи. Взял полную предоплату и ничего не выслал, добавив в полный игнор.
Карта 4598 0548 8391 6303, Анатолий Воронец
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:03
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