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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:08
aleks_vodas написав:
Продам DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго) по 670 грн./шт обьем от 100 акций
Предложите "уважаемому". Он 25% ДНОНа на этих уровнях взял.
Но как показало время по такой цене они ему не нужны. 75%+ уже есть.
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sansey
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:38
sansey написав:Куплю DNON
(ДТЭК Днепрооблэнерго) по 300 грн./шт
обьем от 100 акций
Сделка закрыта!
Спасибо всем кто учавствовал
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sansey
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:42
Коллеги, покупаю акцульки
. У кого есть на продажу - пишитеИнтересуют:DNON
(ДТЭК Днепрооблэнерго)KION
(Кировоградоблэнерго)ZHEN
(Житомироблэнерго, он же жень-шень)
возможно MOEN
(Николаевоблэнерго)HOEN
(Херсоноблэнерго).
Не стесняемся
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sansey
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:09
Куплю Житомиробленерго ZHEN - 2.70 грн/ акция
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sansey
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Додано: Суб 03 бер, 2018 10:47
ZHEN 10000
DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652
хранитель Драгон
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kornienko_alex
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Додано: Суб 03 бер, 2018 19:16
kornienko_alex
Цену назовите на ZHEN
AA+
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V$Epropalo
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:40
ПРОДАМ АКЦИИ DGRM, DMZP
DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652
хранитель Драгон
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:08
плюс DRMZ 200 акций остаток
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kornienko_alex
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11
ПРОДАМ пакеты АКЦИИ
цена договорная
DRMZ 200
DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:46
Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт
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aleks_vodas
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