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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:08

  aleks_vodas написав:Продам DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго) по 670 грн./шт обьем от 100 акций


Предложите "уважаемому". Он 25% ДНОНа на этих уровнях взял.

Но как показало время по такой цене они ему не нужны. 75%+ уже есть.
sansey
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Подякували: 593 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:38

  sansey написав:Куплю DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго) по 300 грн./шт обьем от 100 акций
:wink:


Сделка закрыта!
Спасибо всем кто учавствовал :wink:
sansey
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Подякували: 593 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:42

Коллеги, покупаю акцульки. У кого есть на продажу - пишите
Интересуют:
DNON (ДТЭК Днепрооблэнерго)
KION (Кировоградоблэнерго)
ZHEN (Житомироблэнерго, он же жень-шень)
возможно
MOEN (Николаевоблэнерго)
HOEN (Херсоноблэнерго).
Не стесняемся :oops:
sansey
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Повідомлень: 1229
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:09

Куплю Житомиробленерго ZHEN - 2.70 грн/ акция
sansey
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Повідомлень: 1229
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 593 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:47

продам акции zhen, Dgrm, Dmzp

ZHEN 10000

DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652

хранитель Драгон
kornienko_alex
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:16

kornienko_alex

Цену назовите на ZHEN
AA+
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 10.09.10
Подякував: 85 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:40

продам акции Dgrm, Dmzp

ПРОДАМ АКЦИИ DGRM, DMZP



DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652

хранитель Драгон
kornienko_alex
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:08

плюс DRMZ 200 акций остаток
kornienko_alex
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11

продам DRMZ, DGRM, DMZP, MZVM

ПРОДАМ пакеты АКЦИИ 
цена договорная

DRMZ 200
DGRM 20000
DMZP 10000
MZVM 652
kornienko_alex
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:46

Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт
aleks_vodas
 
Повідомлень: 235
З нами з: 18.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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