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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:19

  aleks_vodas написав:Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт


Чего так дешево?
Предлагаю 0,04 грн/шт
sansey
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Повідомлень: 1243
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Подякував: 1083 раз.
Подякували: 602 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:30

  sansey написав:
  aleks_vodas написав:Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт


Чего так дешево?
Предлагаю 0,04 грн/шт


Так Вам их наверное подарили...потому такая у Вас цена...у меня такая...
aleks_vodas
 
Повідомлень: 237
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19

Куплю Житомиробл (ZHEN) по 3 грн., торг от объема
спекуль
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:33

Куплю облэнерги
Предлагайте какие у Вас есть.

Особо интересуют DNON, VIEN, ZHEN.
sansey
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Повідомлень: 1243
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 602 раз.
 
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  #<1 ... 52535455
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