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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:19
aleks_vodas написав:
Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт
Чего так дешево?
Предлагаю 0,04 грн/шт
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sansey
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:30
sansey написав: aleks_vodas написав:
Продам HRTR (Харцызский трубный завод) 120 тыс. - 1 грн/шт
Чего так дешево?
Предлагаю 0,04 грн/шт
Так Вам их наверное подарили...потому такая у Вас цена...у меня такая...
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aleks_vodas
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Куплю Житомиробл (ZHEN) по 3 грн., торг от объема
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спекуль
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Додано: Сер 21 бер, 2018 09:33
Куплю облэнерги
Предлагайте какие у Вас есть.
Особо интересуют DNON, VIEN, ZHEN.
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sansey
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