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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:36

Добый вечер,

Посоветуйте хорошего брокера (акции, облигации)
rembo
 
Повідомлень: 448
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:53

Тут є секція "Вибір брокера"
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:59

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Куплю акции:
Запорожсталь - 0.25/шт
Алчевский металлургический комбинат - 0.001/шт
Стахановский вагоностроительный завод - 0.04/шт
Мариупольский завод тяжелого машиностроения - 0.001/шт
Донецкий металлургический завод - 0.005/шт
Дружковский машиностроительный завод - 0.02/шт
klikandrey
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Повідомлень: 2
З нами з: 20.04.18
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:22

  klikandrey написав:Куплю акции:
Запорожсталь - 0.25/шт
Алчевский металлургический комбинат - 0.001/шт
Стахановский вагоностроительный завод - 0.04/шт
Мариупольский завод тяжелого машиностроения - 0.001/шт
Донецкий металлургический завод - 0.005/шт
Дружковский машиностроительный завод - 0.02/шт


:shock:
Запятую не там поставили :?:
Могу купить у Вас эти акции в два раза дороже)))

:wink:
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:38

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции ЦЕНТРЭНЕРГО 3000шт.
Kiki
 
Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:29

Продам акции DOGz

Есть 500 000 шт Донецкоблгаза, предложите цену..
ua-capital
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:43

Куплю акции:
DNON Днепровские электросети (бывш.Днепрооблэнерго)
VIEN Винницаоблэнерго
ZHEN Житомироблэнерго (Жень-шень)
ODEN Одессаоблэнерго
MOEN Николаевоблэнерго
sansey
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З нами з: 24.12.11
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 624 раз.
 
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  #<1 ... 53545556
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