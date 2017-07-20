Добый вечер,
Посоветуйте хорошего брокера (акции, облигации)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:53
Тут є секція "Вибір брокера"
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:59
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Куплю акции:
Запорожсталь - 0.25/шт
Алчевский металлургический комбинат - 0.001/шт
Стахановский вагоностроительный завод - 0.04/шт
Мариупольский завод тяжелого машиностроения - 0.001/шт
Донецкий металлургический завод - 0.005/шт
Дружковский машиностроительный завод - 0.02/шт
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:22
Запятую не там поставили
Могу купить у Вас эти акции в два раза дороже)))
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:38
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам акции ЦЕНТРЭНЕРГО 3000шт.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:29
Продам акции DOGz
Есть 500 000 шт Донецкоблгаза, предложите цену..
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:28
ua-capital 500 000 шт Донецкоблгаза яб взял по номинальной стоимости 0.01/шт
а так брать акции компании по уши в долгах выше наминала не вижу смысла тем более в зоне АТО. Ну 0.02/шт максимум.Если хочешь я возьму за 0.02/шт
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:43
Куплю акции:
DNON Днепровские электросети (бывш.Днепрооблэнерго)
VIEN Винницаоблэнерго
ZHEN Житомироблэнерго (Жень-шень)
ODEN Одессаоблэнерго
MOEN Николаевоблэнерго
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:10
Куплю акции:
SORN НАСК Оранта
ALMK Алчевский металлургический комбинат
ZOEN Закарпатьеоблэнерго
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