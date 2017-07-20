RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00

sansey, цены озвучьте, пожалуйста
Baron Pampa
 
Повідомлень: 338
З нами з: 17.04.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01

Центрэнерго

Kiki Я бы купил Ваши акции. наберите! мой тел 0674084485
profinv
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Облигации 1982 года 1 ... 6, 7, 8
Anonymous » Суб 14 кві, 2012 21:00
70 64079
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 20:37
popovsergej941
Как продать принадлежащие мне акции? 1, 2, 3
Anonymous » Суб 05 січ, 2013 03:34
26 25746
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 13:46
igorst23
Как купить акции Укринбанка 1, 2
lardan » Чет 20 лип, 2017 11:46
11 2405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 16:38
gluschenko_art

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (297)
25.06.2018 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.