|
|
|
Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00
sansey, цены озвучьте, пожалуйста
-
Baron Pampa
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 17.04.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01
Kiki Я бы купил Ваши акции. наберите! мой тел 0674084485
-
profinv
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|70
|64079
|
|
|26
|25746
|
|
|11
|2405
|
|