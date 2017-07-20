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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01
Центрэнерго
Kiki Я бы купил Ваши акции. наберите! мой тел 0674084485
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам акции.
ДМПЗ
Алчевсккокс
Днепропетровский трубный завод
ДГМ
ДМЗ
ЕМЗ
ХТЗ
ДНЕПРОМЕТИЗ
Прикарпаттяоблэнерго
Львовоблэнерго
Стахановский вагоностроительный
Днепропетровский стрелочный
НЗФ
МЗВКК
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