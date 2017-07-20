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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00
sansey, цены озвучьте, пожалуйста
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Baron Pampa
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- Повідомлень: 342
- З нами з: 17.04.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 96 раз.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01
Kiki Я бы купил Ваши акции. наберите! мой тел 0674084485
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profinv
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- Повідомлень: 2
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52
Продам акции.
ДМПЗ
Алчевсккокс
Днепропетровский трубный завод
ДГМ
ДМЗ
ЕМЗ
ХТЗ
ДНЕПРОМЕТИЗ
Прикарпаттяоблэнерго
Львовоблэнерго
Стахановский вагоностроительный
Днепропетровский стрелочный
НЗФ
МЗВКК
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202122
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- Повідомлень: 2
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:22
1. Донецкий мет.завод 1200000 шт за 3700 грн
2. Запорожсталь 7000 шт за 10000 грн
3. Никопольский ферросплавный завод 50000 шт за 12500 грн
4. Львовоблэнерго 3000 шт за 900 грн
5. Днепроблэнерго 10 шт за 3500 грн
6. Прикарпатьеоблэнерго 10000 шт за 8000 грн
7. ХТЗ 20000 шт за 3000 грн
8. Днепропетровский мет. завод 70000 шт за 17000 грн
9.Днепропетровский стрелочный завод 300 шт за 2800 грн
10.Нижнеднепровский трубный завод 18000 шт за 18000 грн
11. Мариупольский завод тяж. машиностроения 800000 шт за 80000 грн
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landik09
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- Подякував: 0 раз.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:31
Покупаю облэнерги
Пишите в viber или звоните
O97.988.1.445
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sansey
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Додано: Суб 07 лип, 2018 07:43
landik09
PREN за 0,30 взял бы (3000 грн) данный пакет 10000 акций
202122
какой пакет алкз?
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vladislavlvov
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:09
202122
Интересует НЗФ, ЕМЗ, ДМЗ(Евраз днепровский мет завод?). Оставь телефон.
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zabal
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- Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:22
landik09 написав:1. Донецкий мет.завод 1200000 шт за 3700 грн
2. Запорожсталь 7000 шт за 10000 грн
3. Никопольский ферросплавный завод 50000 шт за 12500 грн
4. Львовоблэнерго 3000 шт за 900 грн
5. Днепроблэнерго 10 шт за 3500 грн
6. Прикарпатьеоблэнерго 10000 шт за 8000 грн
7. ХТЗ 20000 шт за 3000 грн
8. Днепропетровский мет. завод 70000 шт за 17000 грн
9.Днепропетровский стрелочный завод 300 шт за 2800 грн
10.Нижнеднепровский трубный завод 18000 шт за 18000 грн
11. Мариупольский завод тяж. машиностроения 800000 шт за 80000 грн
Есть интерес к бумагам, как связаться?
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double-u
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58
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202122
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