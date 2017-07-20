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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00

sansey, цены озвучьте, пожалуйста
Baron Pampa
 
Повідомлень: 342
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Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01

Центрэнерго

Kiki Я бы купил Ваши акции. наберите! мой тел 0674084485
profinv
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:52

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам акции.
ДМПЗ
Алчевсккокс
Днепропетровский трубный завод
ДГМ
ДМЗ
ЕМЗ
ХТЗ
ДНЕПРОМЕТИЗ
Прикарпаттяоблэнерго
Львовоблэнерго
Стахановский вагоностроительный
Днепропетровский стрелочный
НЗФ
МЗВКК
202122
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:22

Продам акции

1. Донецкий мет.завод 1200000 шт за 3700 грн
2. Запорожсталь 7000 шт за 10000 грн
3. Никопольский ферросплавный завод 50000 шт за 12500 грн
4. Львовоблэнерго 3000 шт за 900 грн
5. Днепроблэнерго 10 шт за 3500 грн
6. Прикарпатьеоблэнерго 10000 шт за 8000 грн
7. ХТЗ 20000 шт за 3000 грн
8. Днепропетровский мет. завод 70000 шт за 17000 грн
9.Днепропетровский стрелочный завод 300 шт за 2800 грн
10.Нижнеднепровский трубный завод 18000 шт за 18000 грн
11. Мариупольский завод тяж. машиностроения 800000 шт за 80000 грн
landik09
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:31

Покупаю облэнерги :!:
Пишите в viber или звоните :D
O97.988.1.445
sansey
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Повідомлень: 1267
З нами з: 24.12.11
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 07:43

landik09
PREN за 0,30 взял бы (3000 грн) данный пакет 10000 акций

202122
какой пакет алкз?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:09

202122
Интересует НЗФ, ЕМЗ, ДМЗ(Евраз днепровский мет завод?). Оставь телефон.
zabal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:22

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

landik09 написав:1. Донецкий мет.завод 1200000 шт за 3700 грн
2. Запорожсталь 7000 шт за 10000 грн
3. Никопольский ферросплавный завод 50000 шт за 12500 грн
4. Львовоблэнерго 3000 шт за 900 грн
5. Днепроблэнерго 10 шт за 3500 грн
6. Прикарпатьеоблэнерго 10000 шт за 8000 грн
7. ХТЗ 20000 шт за 3000 грн
8. Днепропетровский мет. завод 70000 шт за 17000 грн
9.Днепропетровский стрелочный завод 300 шт за 2800 грн
10.Нижнеднепровский трубный завод 18000 шт за 18000 грн
11. Мариупольский завод тяж. машиностроения 800000 шт за 80000 грн
Есть интерес к бумагам, как связаться?
double-u
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58

zabal 202122@i.ua
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