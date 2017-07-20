landik09
Интересует НФЗ, ЕМЗ, ДМЗ(Евраз днепровский мет завод бывшая Петровка), NVTR, Укрграфит,Запорожский завод ферросплавов, Черкасыобленерго, Николаевобленрго,Харьковобленрго, Запорожьеобленерго, Хмельницкобленерго.
Пиши сюда: 203030@i.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:43
landik09
Интересует НФЗ, ЕМЗ, ДМЗ(Евраз днепровский мет завод бывшая Петровка), NVTR, Укрграфит,Запорожский завод ферросплавов, Черкасыобленерго, Николаевобленрго,Харьковобленрго, Запорожьеобленерго, Хмельницкобленерго.
Пиши сюда: 203030@i.ua
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:41
Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам акции 1 640 шт.
ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 200 шт.
ДОНЕЦЬКГІРМАШ 60 000 шт.
АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 15 000 шт.
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1 500 шт.
ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 10 000 шт.
ДНІПРОМЕТИЗ 250 шт.
СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9 500 шт.
АЛЧЕВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 100 000 шт.
Пишите сюда 202122@i.ua
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:54
Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам свои акции:
Закарпатьеобленерго 5000 шт по 0,95/шт
Донецкий металлургический завод 1900000 шт по 0.002/шт
Енакиевский мет. завод 4700 шт по 0.50/шт
Укрграфит 5000 шт по 0.95/шт
Донецкгормаш 170000 шт по 0,001/шт
Стахановский ваг завад 90000 шт по 0.02/шт
НФЗ 33000 шт по 0.10/шт
Донецкий металлопрокатный завод 1350000 шт по 0.0005/шт
Все вопросы ко мне на почту maxmydoc@i.ua
Додано: Вів 17 лип, 2018 07:45
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам 5000 акций Житомироблэнерго. Предложения в личку.
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:42
Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.
И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).
Вообще рассмотрю покупку любых бумаг
Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
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