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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21
- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
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viktor39
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