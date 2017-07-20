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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21

ПРОДАМ АКЦИИ:

- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
viktor39
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.07.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50

viktor39
Куплю ZFER пиши телефон в личку 203030@i.ua
zabal
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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