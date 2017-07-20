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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21
- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
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viktor39
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50
viktor39
Куплю ZFER пиши телефон в личку 203030@i.ua
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zabal
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:55
куплю:
АЛМК- Алчевский металлургический комбинат
АЛКЗ Алчевский коксохимический завод
ZOEN Закарпатьеоблэнерго
SORN Наск Оранта
PREN Прикарпатьеоблэнерго
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vladislavlvov
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Додано: Чет 26 лип, 2018 08:02
Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.
И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).
Вообще рассмотрю покупку любых бумаг
Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
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sansey
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