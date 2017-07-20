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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21

ПРОДАМ АКЦИИ:

- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
viktor39
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50

viktor39
Куплю ZFER пиши телефон в личку 203030@i.ua
zabal
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:55

куплю:
АЛМК- Алчевский металлургический комбинат
АЛКЗ Алчевский коксохимический завод
ZOEN Закарпатьеоблэнерго
SORN Наск Оранта
PREN Прикарпатьеоблэнерго
vladislavlvov
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Повідомлень: 1984
З нами з: 02.03.07
Подякував: 83 раз.
Подякували: 365 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:02

Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.

И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).

Вообще рассмотрю покупку любых бумаг

Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
sansey
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Повідомлень: 1275
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:39

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

по чем Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ) покупаете?
OzzyR
 
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Повідомлень: 88
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:15

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

актуально модераторам зробити дошку оголошень для купівлі-продажу цп :)
ось так :(
d_12
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Повідомлень: 1731
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:15

Покупаем акции

Готовы купить любые акции!
По всем вопросам прошу писать на klikandrey@gmail.com
klikandrey
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Повідомлень: 4
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