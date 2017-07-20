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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21
- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
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viktor39
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- З нами з: 25.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50
viktor39
Куплю ZFER пиши телефон в личку 203030@i.ua
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zabal
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- Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:55
куплю:
АЛМК- Алчевский металлургический комбинат
АЛКЗ Алчевский коксохимический завод
ZOEN Закарпатьеоблэнерго
SORN Наск Оранта
PREN Прикарпатьеоблэнерго
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vladislavlvov
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- Повідомлень: 1984
- З нами з: 02.03.07
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 365 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 08:02
Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.
И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).
Вообще рассмотрю покупку любых бумаг
Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
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sansey
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- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 638 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:39
по чем Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ) покупаете?
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OzzyR
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- Заблокований
- Повідомлень: 88
- З нами з: 26.06.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:15
актуально модераторам зробити дошку оголошень для купівлі-продажу цп
ось так :(
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d_12
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- Повідомлень: 1733
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 70 раз.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:15
Готовы купить любые акции!
По всем вопросам прошу писать на klikandrey@gmail.com
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klikandrey
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- З нами з: 20.04.18
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:27
1. Прикарпатьеоблэнерго 30000 шт за 30000 грн
2. Винницаоблэнерго 210 шт за 21000 грн
3. Житомиробленерго 84000 шт за 126 000 грн
4. Сумской завод Насосэнергомаш 100000 шт за 70000 грн
5. Полтавский ГОК 1000 шт за 15000грн
Торг по ценам уместен.
Со мной можно связаться : yairina69@i.ua
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yairina69
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- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:41
Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.
И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).
Вообще рассмотрю покупку любых бумаг
Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1276
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 638 раз.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:37
Продам акции:
1. Енакиевский мет.завод 4920 шт. по 2 грн.
2. Укрграфит 7000 шт. по 1,2 грн.
3. НЗФ 40000 шт. по 0,25 грн.
4. Сумской Насосэнергомаш 35000 шт. по 0,8 грн.
5. Житомироблэнерго 24000 шт. по 1,5грн.
6. Прикарпатьеоблэнерго 40600 шт. по 0,8 грн.
7. Днепр.трубный завод 7200 шт. по 3 грн.
пишите сюда : kristof84@ukr.net
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kristof84
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