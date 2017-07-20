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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:21

ПРОДАМ АКЦИИ:

- SMASH - Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе - 10000 шт. по 1 грн.
- ZFER - Запорожский ферросплавный завод 50000 шт. по 0,55
- SNEM - Сумской завод Насосэнергомаш 42000 шт. по 0,80
- MSICH - МоторСич 10 шт. по 2000 грн
По всем вопросам пишите на e-mail: viktor3910@ukr.net
viktor39
 
Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:50

viktor39
Куплю ZFER пиши телефон в личку 203030@i.ua
zabal
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.02.18
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:55

куплю:
АЛМК- Алчевский металлургический комбинат
АЛКЗ Алчевский коксохимический завод
ZOEN Закарпатьеоблэнерго
SORN Наск Оранта
PREN Прикарпатьеоблэнерго
vladislavlvov
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Повідомлень: 1984
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:02

Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.

И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).

Вообще рассмотрю покупку любых бумаг

Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
sansey
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Повідомлень: 1276
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:39

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

по чем Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ) покупаете?
OzzyR
 
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Повідомлень: 88
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:15

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

актуально модераторам зробити дошку оголошень для купівлі-продажу цп :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:15

Покупаем акции

Готовы купить любые акции!
По всем вопросам прошу писать на klikandrey@gmail.com
klikandrey
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Повідомлень: 4
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:27

Продаю:

1. Прикарпатьеоблэнерго 30000 шт за 30000 грн
2. Винницаоблэнерго 210 шт за 21000 грн
3. Житомиробленерго 84000 шт за 126 000 грн
4. Сумской завод Насосэнергомаш 100000 шт за 70000 грн
5. Полтавский ГОК 1000 шт за 15000грн
Торг по ценам уместен.
Со мной можно связаться : yairina69@i.ua
yairina69
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:41

Покупаю акции:
1) DNON Днепрооблэнерго;
2) VIEN Винницаоблэнерго;
3) ZHEN Житомироблэнерго;
4) MOEN Николаевоблэнерго;
5) ODEN Одессаоблэнерго;
6) PREN Прикарпатьеоблэнерго;
7) POON Полтаваоблэнерго.

И всякое-разное:
НЗФ (NFER), МЗТМ (MZVM), Сумской "Насосэнергомаш" SNEM), Нижнеднепровский трубный (NITR), Новомосковский трубный (NVTR), Днепр.стрелочный з-д (DSTR), Харьковский "Свет Шахтера" (HMBZ), Днепровагонмаш (DNVM).

Вообще рассмотрю покупку любых бумаг

Пишите в viber или звоните...
О97.988-1445 Сергей
sansey
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Повідомлень: 1276
З нами з: 24.12.11
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Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:37

Продам акции:
1. Енакиевский мет.завод 4920 шт. по 2 грн.
2. Укрграфит 7000 шт. по 1,2 грн.
3. НЗФ 40000 шт. по 0,25 грн.
4. Сумской Насосэнергомаш 35000 шт. по 0,8 грн.
5. Житомироблэнерго 24000 шт. по 1,5грн.
6. Прикарпатьеоблэнерго 40600 шт. по 0,8 грн.
7. Днепр.трубный завод 7200 шт. по 3 грн.

пишите сюда : kristof84@ukr.net
kristof84
 
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